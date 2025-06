Izrael tvrdí, že zasiahol iránske zariadenia na výrobu zbraní

Tel Aviv 18. júna (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že počas najnovších vĺn útokov na Irán zasiahla tamojšie zariadenie na výrobu centrifúg a niekoľko tovární na výrobu zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Viac ako 50 stíhačiek izraelského letectva...uskutočnilo v uplynulých hodinách sériu náletov v oblasti Teheránu,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení. „V rámci rozsiahleho úsilia o narušenie iránskeho programu vývoja jadrových zbraní bolo terčom útoku zariadenie na výrobu centrifúg v Teheráne,“ dodala.



Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že Irán využíval spomínané zariadenie na výrobu centrifúg na rozšírenie rozsahu a rýchlosti obohacovania uránu s cieľom vyvinúť jadrové zbrane.



Armáda podľa vyhlásenia v niekoľkých vlnách útokov zasiahla aj závody zbraní vrátane zariadení na výrobu surovín a komponentov používaných na zostavenie rakiet typu zem-zem, ktoré Irán podľa TOI využíva pri útokoch na Izrael.



Irán v stredu uviedol, že počas nočných útokov na Izrael využil aj hypersonické rakety. AFP tvrdí, že Teherán varoval obyvateľov Tel Avivu, aby sa pripravili na útok a iránske Revolučné gardy tvrdili, že ich hypersonické strely Fattáh-1 „opakovane otriasali úkrytmi“ v obchodnom uzle. Smerom na Izrael tiež vypálil drony, pričom izraelská armáda tvrdí, že zneškodnila dva drony nad Mŕtvym morom.



Izrael v noci na piatok začal s leteckými útokmi na Irán, ktorý údery opätuje. Tel Aviv tvrdí, že svoje útoky zameriava na iránske jadrové zariadenia s cieľom zabrániť Iránu, aby získal jadrovú zbraň. Irán však dlhodobo popiera, že by sa usiloval o získanie jadrovej zbrane. Počas útokov izraelská armáda zasiahla tamojšie vojenské a jadrové zariadenia a zabila niekoľko vysokopostavených vojenských predstaviteľov a jadrových vedcov.