Izrael tvrdí, že zasiahol iránske zariadenie na výrobu ponoriek
Autor TASR
Tel Aviv 25. marca (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že zasiahla zariadenie na vývoj ponoriek v iránskom meste Isfahán. Toto mesto bolo v utorok terčom rozsiahlych útokov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„V rámci útokov izraelské ozbrojené zložky - vedené spravodajskými informáciami izraelského námorníctva - zasiahli Podmorské výskumné centrum iránskeho teroristického režimu v Isfaháne,“ uviedla armáda.
Zasiahnuté centrum je podľa armády jediným zariadením v Iráne zodpovedným za návrh a vývoj ponoriek a podporných systémov pre iránske námorníctvo. V zariadení taktiež vyrábali rôzne typy „bezposádkových plavidiel“.
Tento útok „výrazne obmedzuje“ schopnosti Iránu vyrábať nové a pokročilé ponorky pre námorníctvo, tvrdí podľa webu The Times of Israel (TOI) armáda.
Okrem toho armáda oznámila, že dokončila niekoľko vĺn leteckých útokov v Teheráne. Terčom útokov boli zariadenia infraštruktúry iránskeho režimu.
Minister obrany židovského štátu Jisrael Kac tvrdí, že armáda od začiatku vojny 28. februára „prekročila hranicu 15.000 použitých kusov munície“ v Iráne. To predstavuje štyrikrát väčšie množstvo ako počas 12-dňovej izraelsko-iránskej vojny v júni 2025. Kac zároveň uviedol, že Tel Aviv schválil nový zoznam cieľov pre útoky v Iráne a Libanone, informuje stanica al-Džazíra.
