Izrael tvrdí, že zasiahol miesto, kde Irán vývíjal jadrové zbrane
Tálekán bol terčom izraelských útokov aj v októbri 2024.
Autor TASR
Tel Aviv/Teherán 12. marca (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že zasiahla zariadenie v Iráne, ktoré sa podľa nej používalo na vývoj jadrových zbraní. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Izraelské vzdušné sily na základe presných spravodajských informácií izraelských ozbrojených zložiek zasiahli ďalšie miesto iránskeho jadrového programu,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Zasiahnutý bol komplex Tálekán neďaleko Teheránu.
Tento komplex Irán podľa Izraela počas uplynulých rokov využíval na „vývoj pokročilých výbušnín a na vykonávania citlivých experimentov ako súčasť projektu AMAD“. Ide o tajný jadrový program Iránu v rokoch 1989 - 2003, v rámci ktorého prebiehal vývoj balistickej hlavice schopnej niesť jadrovú nálož.
Tálekán bol terčom izraelských útokov aj v októbri 2024. Armáda podľa svojich slov zaznamenala, že Irán po týchto útokoch podnikol kroky na obnovu tohto komplexu.
Najnovšie útoky boli podľa vyjadrenia izraelskej armády súčasťou série operácií, ktorých cieľom je „ešte viac poškodiť jadrové ambície iránskeho teroristického režimu“.
Americký think tank Inštitút pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť tvrdí, že islamská republika vo vojenskom zariadení Parčín, ktorého súčasťou je Tálekán, vykonáva tajné vojenské aktivity.
Izrael tento mesiac uviedol, že jeho armáda zasiahla podzemné jadrové zariadenia v Iráne, kde vedci „tajne“ vyvíjali kľúčové komponenty pre jadrové zariadenia.
Západné krajiny a Izrael dlhodobo obviňujú Irán z toho, že sa snaží získať jadrové zbrane, čo Teherán odmieta.
Izrael spoločne so Spojenými štátmi 28. februára zaútočili na Irán, aby podľa slov židovského štátu odstránili „existenčnú hrozbu,“ ktorú predstavuje jadrový program a program balistických rakiet islamskej republiky.
Podľa izraelských predstaviteľov Teherán od 12-dňovej izraelsko-iránskej vojny v júni 2025 zvýšil svoje úsilie na získanie jadrovej zbrane.
