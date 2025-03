Izrael tvrdí, že zasiahol vojenské ciele v Sýrii, aby zabránil hrozbám

Tel Aviv 11. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že jej sily podnikli letecké útoky na južnú Sýriu a zamerali sa na systémy protivzdušnej obrany a ďalšie vojenské objekty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa sýrskych médií Izrael zasiahol južnú provinciu Dará. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) zaznamenalo najmenej 17 útokov na pozície bývalej sýrskej armády vrátane vyhliadkovej plošiny a tankov.



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že jej "stíhačky zasiahli radary a detekčné prostriedky používané na vyhodnocovanie vzdušných spravodajských informácií", ako aj "veliteľské pozície a vojenské objekty so zbraňami a vojenským vybavením patriacim sýrskemu režimu".



Od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada podnikol Izrael stovky leteckých útokov v Sýrii a vyslal svoje jednotky do nárazníkovej zóny stráženej OSN v Golanských výšinách.



Podľa vyhlásenia izraelskej armády zasiahla ciele počas nočného útoku s cieľom eliminovať budúce hrozby. "Prítomnosť týchto prostriedkov v južnej Sýrii predstavovala hrozbu pre štát Izrael a vojenské aktivity armády," uviedla armáda.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý mesiac povedal, že juh Sýrie musí byť úplne demilitarizovaný. Varoval, že jeho vláda nebude akceptovať prítomnosť síl novej islamistami vedenej sýrskej vlády v blízkosti územia Izraela.



K najnovšiemu útoku zo strany Izraela došlo krátko po tom, čo izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar vyhlásil, že svetoví lídri by mali byť na pozore pred novým vedením Sýrie. Šéf izraelskej diplomacie varoval, že v Sýrii vládne "džihádistická skupina".



Saar sa tak vyjadril po násilnostiach medzi bezpečnostnými zložkami a ozbrojencami na pobreží Sýrie, ktoré si za niekoľko dní vyžiadali viac ako 1000 obetí, pričom väčšinou šlo o civilistov.



"Medzinárodné spoločenstvo sa musí spamätať. Musí prestať udeľovať bezplatnú legitimitu režimu, ktorého prvými činmi sú tieto zverstvá," povedal Saar.



Izrael podnikal stovky útokov v Sýrii aj pred zvrhnutím Asada, a to počas občianskej vojny, ktorá v krajine vypukla v roku 2011, píše AFP.