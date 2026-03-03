< sekcia Zahraničie
Izrael tvrdí, že zaútočil na kanceláriu iránskeho prezidenta
Komplex vedenia iránskeho režimu označila za jedno z najstráženejších miest v Iráne, ktoré sa rozprestiera na niekoľkých uliciach v centre Teheránu.
Autor TASR
Tel Aviv 3. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok vyhlásila, že počas noci zaútočila na „komplex vedenia iránskeho režimu“ vrátane kancelárie prezidenta Masúda Pezeškijána a budovy Najvyššej rady národnej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Počas útoku na komplex bolo na prezidentskú kanceláriu a budovu Najvyššej rady národnej bezpečnosti zhodené množstvo munície. Okrem toho bolo cieľom zhromaždenie najvyšších zástupcov režimu zodpovedných za rozhodovanie v oblasti bezpečnosti, ako aj inštitúcia určená na výcvik iránskych vojenských predstaviteľov a ďalšia kľúčová infraštruktúra režimu,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení.
Komplex vedenia iránskeho režimu označila za jedno z najstráženejších miest v Iráne, ktoré sa rozprestiera na niekoľkých uliciach v centre Teheránu. Navštevoval ho údajne i nebohý najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí.
Vo vojenskej operácii proti Iránu pokračuje Izrael už od soboty, keď spoločne so Spojenými štátmi začal s koordinovanými údermi v islamskej republike. Irán v reakcii podnikol útoky na Izrael a americké vojenské zariadenia v krajinách Perzského zálivu, na ktoré útočil aj v noci na utorok.
