Izrael tvrdí, že zlikvidoval jedného z veliteľov Hizballáhu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Jeruzalem 2. februára (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že „eliminovala“ veliteľa militantného šiitského hnutia Hizballáh na juhu Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Bol eliminovaný Alí Dáwúd Amích, ktorý pôsobil ako veliteľ ženijného práporu,“ oznámila izraelská armáda na sociálnych sieťach. „Alí sa podieľal na snahách o obnovenie teroristickej infraštruktúry... v južnom Libanone a na teroristických útokoch proti izraelskej armáde, čo predstavuje porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom,“ upresnila armáda.

Podľa dohody o prímerí medzi Izraelom a Hizballáhom z novembra 2024 malo byť Iránom podporovaného šiitské hnutie odzbrojené. Armáda vtedy stanovila lehotu na odovzdanie zbraní do konca decembra. Izrael obviňuje Hizballáh z opätovného zoskupovania a zbrojenia a preto aj napriek prímeriu pokračuje v útokoch na členov milície.

Podľa vládnych údajov zahynulo v Libanone od začiatku platnosti prímerie viac ako 300 ľudí. Organizácia Spojených národov uvádza, že viac ako 100 obetí boli civilisti.
