Izrael tvrdí, že zneškodnil štyroch teroristov na juhu Pásma Gazy
Autor TASR
Tel Aviv 30. novembra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že zabila štyroch palestínskych „teroristov“, ktorí vychádzali z tunelov v meste Rafah na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Počas noci sme identifikovali štyroch teroristov, ktorí opustili podzemnú infraštruktúru v oblasti. Pod vedením izraelského letectva sily eliminovali teroristov,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) informuje, že Rafah je v oblasti kontrolovanej izraelskými jednotkami a podľa predpokladov sú v podzemí uväznené desiatky militantov palestínskeho hnutia Hamas. Armáda uviedla, že jej jednotky budú naďalej v oblasti operovať, aby „odstránili akúkoľvek bezprostrednú hrozbu“. V piatok oznámila, že zabila viac ako 30 militantov, ktorí sa pokúsili utiecť z tunelov.
AFP s odvolaním na viaceré zdroje vo štvrtok informovala, že prebiehajú rokovania o osude bojovníkov v tuneloch na juhu Pásma Gaza. Hamas v stredu vyzval na sprostredkovateľské štáty, aby vyvinuli tlak na Izrael v snahe umožniť bezpečný priechod pre militantov, čím podľa AFP hnutie po prvý raz verejne priznalo tento problém.
V Pásme Gazy je od 10. októbra v platnosti prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Izrael naďalej útočí v palestínskej enkláve, kde sa jeho jednotky v rámci dohody o prímerí stiahli na tzv. žlté línie. Podľa vysokopostaveného člena Hamasu sa v tuneloch v Izraelom kontrolovaných častiach nachádza približne 60 až 80 militantov.
Izrael i Hamas sa opakovane obviňujú z porušovania prímeria. Gazské ministerstvo zdravotníctva v sobotu oznámilo, že počet obetí dva roky trvajúcej vojny v Pásme Gazy presiahol 70.100, pričom od začiatku prímeria zahynulo 354 Palestínčanov.
