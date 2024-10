Izrael ubezpečil USA, že nezaútočí na iránske jadrové zariadenia

Washington 15. októbra (TASR) - Americká vláda verí, že od Izraela získala záruky, že nepodnikne útoky na iránske jadrové alebo ropné zariadenia vo svojej odvete voči Teheránu, ktorý na začiatku októbra odpálil takmer 200 rakiet na Izrael, uviedli v utorok predstavitelia USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúra AP.



Administratívna amerického prezidenta Joea Bidena sa taktiež nazdáva, že zaslanie americkej batérie protiraketového systému THAAD s približne stovkou vojakov na jej obsluhu zmiernilo niektoré obavy Izraela z možnej iránskej odvety a bezpečnostných otázok.



Americké ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že v Izraeli rozmiestni protiraketový systém THAAD i americký vojenský personál na pomoc svojmu spojencovi pri obrane pred potenciálnymi raketovými útokmi z Iránu. Pentagón dodal, že rozhodnutie bolo schválené na pokyn Bidena.



Predstavitelia USA, ktorí hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, však varovali, že uistenie Izraela nie je neotrasiteľné a okolnosti sa môžu zmeniť. Poznamenali, že izraelské plnenie záruk v minulosti je zmiešané a často odráža domácu politiku v Izraeli, ktorá prekonala očakávania Washingtonu.



AP ako príklad uviedla prípad z minulého mesiaca, keď Izrael informoval USA, že premiér Benjamin Netanjahu by uvítal iniciatívu USA a Francúzska na dočasné prímerie v Libanone, a dva dni na to Izrael podnikol rozsiahly letecký útok, pri ktorom v Bejrúte zahynul líder libanonského Hizballáhu Hasan Nasralláh. Kancelária izraelského premiéra vo vyhlásení uviedla, že Izrael počúval názory USA, ale finálne rozhodnutie urobí na základe svojich národných záujmov.



Biden uviedol, že by nepodporil odvetný izraelský útok zameraný na jadrový program Teheránu a vyzval Izrael, aby zvážil alternatívy k útoku na iránsky ropný sektor. Takýto úder by mohol ovplyvniť svetový trh s ropou a zvýšiť ceny ropy pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA, píše AP.