Izraelská učiteľka obvinená zo zneužívania bude vydaná Austrálii

Jeruzalem 26. mája (TASR) - Izraelský súd v utorok rozhodol, že bývalá riaditeľka dievčenskej školy ultraortodoxnej chasidskej komunity v austrálskom meste Melbourne obvinená zo sexuálneho zneužívania študentiek je spôsobilá na extradíciu do Austrálie. Týmto rozhodnutím sa zavŕšil dlhoročný spor, ktorý komplikoval vzťahy medzi dvoma spojencami a rozhneval austrálsku židovskú komunitu, napísala agentúra AP.



Rozhodnutie privítali najmä údajné obete bývalej učiteľky a riaditeľky školy Malky Leiferovej, ktoré obviňovali izraelské úrady, že sa prípad zbytočne naťahuje. Pojednávanie o jej extradícii sa bude konať 20. júla.



V roku 2008 sa objavili prvé obvinenia proti Izraelčanke Leiferovej, ktorá vzápätí Austráliu opustila a vrátila sa späť do Izraela. Leiferová čelí 74 obvineniam zo sexuálneho zneužívania maloletých.



Austrália požiadala o jej extradíciu ešte v roku 2014, po čom nasledovalo 60 súdnych pojednávaní v Izraeli. Najprv ju prepustili do domáceho väzenia, kde začali prvé pojednávania o jej extradícii. Tie sa však skončili v roku 2016, keď lekári zhodnotili, že nie je psychicky spôsobilá, aby sa postavila pred súd.



Vyšetrovatelia ju však obvinili z predstierania duševnej poruchy, aby sa vyhla trestnému stíhaniu. Leiferovú znovu zatkli v roku 2018 a súd si vyžiadal opätovné posúdenie jej psychickej spôsobilosti.



Za posledné roky austrálske úrady opakovane vyjadrovali nespokojnosť s pomalým tempom procesu. Austrálsky premiér celú záležitosť predniesol vo februári izraelskému prezidentovi počas jeho oficiálnej návštevy Austrálie.