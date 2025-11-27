< sekcia Zahraničie
Izrael údajne ponúka bojovníkom uväzneným v tuneloch možnosť vzdať sa
Gaza 27. novembra (TASR) - Rokovania o bezpečnom odchode desiatok bojovníkov Hamasu, ktorí sa ukrývajú v podzemných tuneloch na juhu Pásma Gazy kontrolovanom Izraelom, pokračujú. Pre AFP to potvrdilo viacero zdrojov oboznámených s priebehom rokovaní.
Jeden z lídrov Hamasu pod podmienkou zachovania anonymity potvrdil, že v snahe vyriešiť túto krízu prebiehajú diskusie a komunikácia so sprostredkovateľmi – Egyptom, Tureckom, Katarom a USA. Tí sa údajne snažia dosiahnuť kompromis, ktorý by umožnil bojovníkom Hamasu opustiť tunely za tzv. žltou líniou odsunu izraelskej armády v oblasti Rafahu na juhu pásma Gazy.
Spravodajský web The Times of Israel (TOI) v noci na štvrtok napísal, že Izrael údajne minulý týždeň odovzdal Hamasu návrh, ktorý by umožnil prepustenie desiatok jeho bojovníkov uviaznutých v tuneloch v oblasti Rafahu, pokiaľ sa vzdajú a dajú sa previezť do väzníc.
Podľa Izraela by títo militanti neskôr mali nárok na prepustenie a premiestnenie do oblasti Pásma Gazy kontrolovanej Hamasom – avšak pod podmienkou, že sa zaviažu nevrátiť sa k terorizmu a definitívne zložiť zbrane.
TOI pripomenul, že od začiatku prímeria – 10. októbra – Izrael ovláda východnú polovicu Pásma Gazy, zatiaľ čo západná je pod kontrolou Hamasu.
V súvislosti s touto situáciou Hamas vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo na Izrael tlak na prepustenie týchto bojovníkov. Bolo to vôbec prvýkrát, čo Hamas verejne priznal, v akej situácii sú jeho muži zrejme už niekoľko týždňov.
TOI doplnil, že odkedy Izrael predložil spomenutý návrh, izraelská armáda hlásila niekoľko pokusov militantov o útek z tunela alebo o útok na izraelských vojakov. Izraelský TV kanál Kešet 12 poznamenal, že nie je jasné, či vodcovia Hamasu vôbec dokážu komunikovať s bojovníkmi uväznenými v tuneloch.
Podzemnú sieť tunelov v Pásme Gazy budovalo najmä hnutie Hamas, a to od 90. rokov 20. storočia. Slúžia na presuny bojovníkov, skladovanie zbraní, komunikáciu, útočné operácie aj ako úkryt pred izraelskými náletmi.
Izrael tieto tunely označuje za „podzemné mesto“ a zásadnú súčasť vojenskej infraštruktúry Hamasu. Izraelské zdroje uvádzajú, že ide o stovky kilometrov podzemných trás s tisícami vstupov skrytých v civilných objektoch.
Tieto údaje sa nezávisle nedajú overiť, ale aj medzinárodní experti potvrdzujú, že sieť je rozsiahla a viacúrovňová.
Po teroristickom útoku palestínskych kománd, ktorý sa odohral 7. októbra 2023 na juhu Izraela, sieť týchto tunelov slúžila aj ako väzenie pre rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy z Izraela.
