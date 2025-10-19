Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael údajne prerušil dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

Príbuzní reagujú na príchod tiel Palestínčanov zabitých izraelskou paľbou do nemocnice Al-Aqsa v Deir al-Balah v Pásme Gazy v nedeľu 19. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Gaza 19. októbra (TASR) - Dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy sú „do odvolania“ pozastavené, informoval agentúry AFP a AP izraelský bezpečnostný predstaviteľ. Dôvodom tohto kroku je podľa neho porušenie prímeria zo strany palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré však toto obvinenie odmieta, píše TASR.





