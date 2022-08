Izrael údajne súhlasil s návrhom na uzavretie prímeria v Gaze

Káhira/Gaza 7. augusta (TASR) - Izrael súhlasil s návrhom na uzavretie prímeria v pásme Gazy, ktoré sa snažia sprostredkovať egyptskí vyjednávači. Uviedol to v nedeľu nemenovaný egyptský bezpečnostný predstaviteľ, podľa ktorého sa ešte čaká na reakciu palestínskej strany.



Skutočnosť, že prebiehajú rozhovory o prímerí potvrdil pre agentúru AFP aj zdroj z militantného hnutia Palestínsky islamský džihád (PIJ).



"Izraelská strana akceptovala (návrh na uzavretie prímeria)," uviedol nemenovaný bezpečnostný predstaviteľ Egypta. Prímerie by malo ukončiť už tri dni trvajúcu vojenskú konfrontáciu, v rámci ktorej Izrael podniká intenzívne letecké a delostrelecké útoky na ciele PIJ v Gaze, zatiaľ čo palestínski militanti vystrelili na Izrael už stovky rakiet.



Ide o najhoršiu eskaláciu bojov v Gaze od 11-dňovej vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas z vlaňajšieho mája. Boje aj vtedy ukončilo prímerie sprostredkované Káhirou.



"Prebiehajú diskusie na najvyšších úrovniach s cieľom dosiahnuť pokoj zbraní. Náš odpor neustane, pokým neustane agresia a zločiny páchané okupantom (Izraelom)," uviedol pre AFP zdroj z PIJ, Iránom podporovaného militantného hnutia, ktoré viaceré západné krajiny považujú za teroristickú organizáciu.



Podľa egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího rokovania o urýchlenom uzavretí prímeria prebiehajú "bez prestávky".



Pri izraelských leteckých útokoch na ciele PIJ v Gaze zahynulo od piatku už najmenej 31 ľudí, vrátane šiestich detí, a ďalších 275 osôb utrpelo zranenia, uvádzajú palestínske zdravotnícke úrady. Viacero budov v Gaze bolo zrovnaných so zemou.



Izrael tvrdí, že väčšinu obetí tvoria palestínski militanti. Deti podľa neho prišli o život pri nevydarenom vystrelení rakety z pásma Gazy. Izraelská armáda uvádza, že v dôsledku jej útokov bolo "zneutralizované už (celé) najvyššie velenie vojenského krídla Palestínskeho islamského džihádu v Gaze".



V súvislosti s palestínskymi raketovými útokmi utrpeli od piatku zranenia už desiatky Izraelčanov. Minimálne 28 zranených museli hospitalizovať. Dve osoby boli zranené šrapnelmi, zatiaľ čo ďalší utrpeli zranenia, keď utekali do krytov.



Sirény oznamujúce letecký poplach sa v nedeľu ráno rozozvučali dokonca aj v oblasti Jeruzalema, uviedla izraelská armáda. Bolo tiež počuť explózie, keď izraelský systém protivzdušnej obrany zneškodnil vo vzduchu dve rakety vypálené z Gazy.



Podľa nedeľňajších údajov izraelskej armády palestínski ozbrojenci vypálili od piatka na Izrael 780 rakiet a mínometných striel; 180 z nich však dopadlo ešte na územie pásma Gazy. Izraelský systém protivzdušnej obrany Železná kupola zlikvidoval už približne 270 rakiet, zatiaľ čo mnohé ďalšie dopadli do neobývaných lokalít, uvádza denník The Times of Israel.