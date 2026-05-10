Izrael údajne vybudoval tajnú základňu na podporu náletov na Irán
Autor TASR
Jeruzalem/Bagdad 10. mája (TASR) — Izrael vo februári tohto roka vybudoval s vedomím USA v irackej púšti tajnú vojenskú základňu, ktorá slúžila ako logistický uzol na podporu leteckých úderov na Irán. Uviedol to v nedeľu spravodajský portál The Times of Israel, ktorý sa odvoláva na článok denníka Wall Street Journal (WSJ).
Podľa WSJ, citujúceho nemenovaných amerických predstaviteľov a ďalšie zdroje, bola základňa zriadená krátko pred 28. februárom, keď sa začali americko-izraelské útoky na Irán. Slúžila izraelskému letectvu ako centrum pre zásobovanie a technickú podporu. Dislokované tam boli aj špeciálne sily a pátracie tímy pripravené zasiahnuť v prípade zostrelenia izraelských pilotov nad nepriateľským územím.
Analytici na základe analýzy družicových záberov z otvorených zdrojov identifikovali na dne vyschnutého jazera približne 180 kilometrov juhozápadne od mesta Karbalá provizórnu pristávaciu dráhu. Oblasť je vďaka nízkej hustote obyvateľstva ideálna pre utajené operácie.
Utajenie základne bolo ohrozené začiatkom marca, keď irackí vojaci takmer odhalili jej polohu. Do oblasti prišli po tom, čo ich miestny pastier upozornil na nezvyčajnú vojenskú aktivitu vrátane letov vrtuľníkov. Izraelské sily reagovali preventívnymi náletmi, aby objekt ochránili.
Iracká strana v tom čase informovala o smrti jedného vojaka a podala sťažnosť Organizácii Spojených národov, v ktorej tvrdila, že do útoku boli zapojené zahraničné sily. Bagdad pôvodne z týchto útokov obvinil Spojené štáty, tie však podľa zdrojov WSJ do operácie neboli zapojené.
Izraelská armáda sa k správe WSJ odmietla oficiálne vyjadriť. Nepriamo ju však môžu potvrdzovať marcové vyjadrenia vtedajšieho veliteľa letectva Tomera Bara o „mimoriadnych misiách“ špeciálnych jednotiek, ktoré „môžu podnietiť niečiu predstavivosť“.
Iránsky bezpečnostný predstaviteľ v nedeľu pre agentúru AFP povedal, že existujú náznaky, že do operácie bol zapojený izraelský technický tím pod vojenskou ochranou USA. Zahraničné sily podľa neho použili starú pristávaciu dráhu a že na mieste boli videné vrtuľníky CH-57 Chinook. Na mieste tajnej základe už nie je žiadny vojenský personál, zostalo tam však nejaké vybavenie vrátane radaru, pravdepodobne používaného na rušenie signálu.
„Je normálne pred operáciami preskúmať oblasť a zriadiť takéto základne,“ cituje WSJ Michaela Knightsa z konzultačnej firmy Horizon Engage. Americké špeciálne jednotky riedko osídlenú púštnu oblasť na západe Iraku využívali počas operácií proti režimu Saddáma Husajna v rokoch 1991 a 2003.
Irak sa počas konfliktu s Iránom ocitol v zložitej situácii, keďže bol do vojny vtiahnutý oboma stranami. Na jeho území navyše operujú Iránom podporované skupiny, ktoré útočili na americké diplomatické a ropné ciele v krajine.
