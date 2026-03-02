< sekcia Zahraničie
Izrael údajne zabil šéfa rozviedky Hizballáhu
Izrael v odvete v noci na pondelok zaútočil na južné predmestie Bejrútu, ktoré je známe ako bašta Hizballáhu, a na južný Libanon.
Autor TASR
Jeruzalem 2. marca (TASR) - Izraelská armáda tvrdí, že pri nedeľnom útoku v Libanone zabila aj veliteľa rozviedky proiránskeho hnutia Hizballáh Husajna Makleda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tretí deň americko-izraelskej ofenzívy proti Iránu libanonské šiitské hnutie Hizballáh vypálilo smerom na Izrael „salvu rakiet a roj dronov“. Tento útok Hizballáh označil za pomstu za smrť najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život pri izraelských a amerických útokoch z 28. februára.
Izrael v odvete v noci na pondelok zaútočil na južné predmestie Bejrútu, ktoré je známe ako bašta Hizballáhu, a na južný Libanon. Izraelský miniser obrany Jisrael Kac vyhlásil, že terčom pre elimináciu je vodca Hizballáhu Naím Kásim.
V reakcii na zapojenie Hizballáhu do najnovšieho konfliktu na Blízkom východe libanonská vláda v pondelok uvalila „okamžitý zákaz“ na aktivity Hizballáhu a deklarovala, že odteraz budú považované za nezákonné.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v pondelok vyhlásil, že Izrael „trvá“ na odzbrojení hnutia Hizballáh a neukončí svoju novú ofenzívu proti tejto organizácii v Libanone, kým „nebude hrozba odstránená“.
Zamir dodal, že vojenské kapacity sa momentálne sústreďujú na Irán, kde Izrael v bezprecedentnej spolupráci s armádou Spojených štátov útočí na tamojší režim. Izraelský generál v súvislosti s útokom Hizballáhu ubezpečil, že izraelská armáda je pripravená pôsobiť súčasne na viacerých bojiskách.
„Kampaň ukončíme nielen s oslabeným Iránom, ale aj s Hizballáhom, ktorý utrpí veľmi ťažký úder,“ povedal Zamir. Doplnil, že plány ofenzívy proti Hizballáhu sú „dlhodobo pripravené“ a izraelská armáda „využije príležitosť“ na ich realizáciu.
Hizballáh je ešte stále oslabený po vojne s Izraelom, do ktorej vstúpil v októbri 2023 na podporu palestínskeho hnutia Hamas. Napriek prímeriu platnému od novembra 2024 Izrael túto organizáciu naďalej obviňuje z opätovného vyzbrojovania a pravidelne proti nej podniká údery.
Medzinárodná konferencia plánovaná na 5. marca v Paríži na podporu libanonských ozbrojených síl bola po najnovšej eskalácii na Blízkom východe odložená, oznámili libanonský prezident Džúzíf Awn a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron.
