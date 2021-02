Izrael údajne zaplatil Rusku za dodanie vakcín do Sýrie

Jeruzalem 21. februára (TASR) - Izrael zaplatil Rusku 1,2 milióna dolárov za dodávku ruských vakcín proti novému koronavírusu do Sýrie. Uviedli to v nedeľu izraelské médiá, avšak žiadna zo zúčastnených strán takýto "obchod" nepotvrdila, píše agentúra AP.



Podľa správ izraelských médií bola platba za dodanie ruských vakcín do Sýrie súčasťou izraelsko-sýrskej dohody o výmene väzňov, o ktorej obe strany informovali tento týždeň. Výmenu pomohlo sprostredkovať Rusko.



Izrael v rámci dohody prepustil dvoch sýrskych pastierov, ktorých zadržal pred niekoľkými týždňami v oblasti Golanských výšin. Sýria zasa prepustila jednu Izraelčanku, ktorá omylom prekročila hranicu.



Podľa nedeľňajších správ izraelských médií dohoda, ktorej bližšie podrobnosti nie sú oficiálne známe, zahŕňala aj izraelskú platbu za dodanie bližšie neurčeného počtu dávok ruských vakcín Sputnik V do Sýrie.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii na tieto správy ubezpečil, že súčasťou dohody nebola "ani jedna izraelská vakcína". K tomu, či Izrael zaplatil Rusku za vakcíny pre sýrsku vládu, sa nevyjadril. Zdôraznil, že Moskva si želá, aby podrobnosti dohody o výmene zadržiavaných zostali tajné.



Netransparentný a tajnostkársky prístup Netanjahuovej vlády v tejto veci kritizovala izraelská opozícia. Líder opozičnej Strany práce požaduje, aby celú záležitosť preskúmal zahraničný a obranný výbor izraelského parlamentu.



Sýrska štátna tlačová agentúra SANA poprela, že by došlo k dohode o izraelských platbách za ruské vakcíny určené pre vládu v Damasku. Sýria a Izrael sú oficiálne vo vojnovom stave a izraelské letectvo pravidelne podniká nálety na iránske ciele na sýrskom území.



Netanjahu odmieta poskytnúť väčšie množstvá vakcín Palestínčanom na Západnom brehu a v pásme Gazy, čím si vyslúžil kritiku humanitárnych organizácií. Palestínska samospráva Izrael v tejto veci oficiálne o pomoc nepožiadala a tvrdí, že si zabezpečuje očkovacie látky po vlastnej línii.