Izrael údajne zlikvidoval šéfa námorníctva iránskych Revolučných gárd
Autor TASR
Tel Aviv 26. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac vo štvrtok oznámil, že počas útoku ich ozbrojených síl zahynul veliteľ námorníctva iránskych Revolučných gárd (IRGC) Alí Rezá Tangsírí. Podľa Kaca bol Tangsírí údajne zodpovedný za zamínovanie a blokádu Hormuzského prielivu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu Times of Israel (TOI).
„Muž, ktorý bol priamo zodpovedný za teroristickú operáciu zamínovania a blokovania Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu, bol vyhodený do vzduchu a zlikvidovaný,“ vyhlásil Kac.
Minister obrany tiež uviedol, v prípade úderu na veliteľa ide o „odkaz“ Revolučným gardám. „Izraelská armáda vás bude prenasledovať a jedného po druhom vás zlikviduje,“ citoval ho portál TOI. Kac dodal, že Izrael bude naďalej pôsobiť v Iráne „plnou silou“ v záujme dosiahnutia svojich vojenských cieľov.
Útok zasiahol Tangsírího v iránskom prístavnom meste Bandar Abbás v čase, keď bol na schôdzke s vysokopostavenými predstaviteľmi námorníctva IRGC, uviedli izraelské zdroje.
Od začiatku americko-izraelských útokov na Irán z 28. februára Tel Aviv oznámil zabitie niekoľkých vysokopostavených iránskych predstaviteľov vrátane najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího a vplyvného šéfa bezpečnostných služieb islamskej republiky Alího Larídžáního.
V posledných dňoch izraelská armáda niekoľkokrát zaútočila na iránske námorné sily, pripomína AFP. Minulý týždeň pri náletoch zasiahla viaceré lode v Kaspickom mori vrátane plavidiel vybavených raketovými systémami, podporných a hliadkových lodí.
