Izrael údajne zredukoval rozsah plánovanej anexie palestínskych území

Jeruzalem 26. júna (TASR) – Izrael údajne zredukoval svoje plány na anektovanie okupovaných palestínskych území. Podľa zdrojov z palestínskeho vedenia Izrael napokon nezaberie údolie rieky Jordán a svoju anexiu obmedzí iba na dva alebo tri bloky židovských osád v Predjordánsku.



Informovala o tom v piatok izraelská televízia Kešet 12. S odvolaním sa na palestínsky zdroj uviedla, že takýto odkaz od Izraela dostal palestínsky prezident Mahmúd Abbás cez Jordánsko ako sprostredkovateľa.



Správa o zmenách v plánoch na anexiu okupovaných území sa podľa spomínaného zdroja objavila po minulotýždňovom rokovaní šéfa izraelskej tajnej služby Mosadu Josiho Kohena s jordánskym kráľom Abdalláhom.



Zdroj dodal, že nateraz nie sú konkrétne informácie o tom, ktoré bloky židovských osád by mohli byť pripojené k územiu Izraela. Pôjde však o len malý počet blokov.



Táto správa korešponduje s informáciami zo začiatku tohto týždňa, podľa ktorých izraelský minister zahraničných vecí Gabi Aškenazi uviedol, že Izrael pravdepodobne neanektuje údolie Jordánu, ako to predpokladá mierový plán predložený v januári administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa.



Najnovšie informácie sú aj v súlade s vyjadrením nemenovaného vysoko postaveného činiteľa izraelskej vlády, ktorý pre denník The Times of Israel začiatkom júna uviedol, že Izrael v tejto fáze pripojí iba tri bloky osád na západnom brehu Jordánu, ale nie údolie Jordánu alebo iné oblasti židovského osídlenia.



Televízia Kešet 12 vo štvrtok informovala, že vo vedení izraelských bezpečnostných zložiek nastal rozkol v názoroch na možné dôsledky anexie. Časť predstaviteľov sa obáva zásadného nárastu násilností zo strany Palestínčanov, a to v podobe streleckých útokov na izraelských civilistov i vojakov, či dokonca samovražedných bombových útokov, ako tomu bolo počas druhej intifády začiatkom roku 2000. Obávajú sa tiež, že anexia by mohla viesť aj k obnoveniu vojenskej konfrontácie v pásme Gazy, ktoré ovláda hnutie Hamas.



Denník The Times of Israel napísal, že s približujúcim sa 1. júlom rastie tlak na premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa svojich plánov na anexiu časti Predjordánska a údolia rieky Jordán vzdal.