Izrael udelí Trumpovi najvyššie civilné vyznamenanie
Trump v pondelok pricestuje do Izraela na krátku návštevu, počas ktorej vystúpi pred parlamentom, Knesetom. Očakáva sa aj jeho stretnutie s rodinami rukojemníkov.
Autor TASR
Jeruzalem 13. októbra (TASR) - Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok oznámil, že odovzdá najvyššie civilné vyznamenanie Izraela americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho úlohu pri zaistení prepustenia rukojemníkov z Pásma Gazy a pomoc ukončiť vojnu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Prezident Trump svojím neúnavným úsilím nielen pomohol priviesť našich blízkych domov, ale tiež položil základy novej éry na Blízkom východe založenej na bezpečnosti, spolupráci a skutočnej nádeji na mierovú budúcnosť,“ uviedol Herzog vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.
„Bude mi veľkou cťou odovzdať mu izraelskú Prezidentskú medailu cti,“ doplnil s tým, že Trump vyznamenanie dostane v „najbližších mesiacoch“.
Trump v pondelok pricestuje do Izraela na krátku návštevu, počas ktorej vystúpi pred parlamentom, Knesetom. Očakáva sa aj jeho stretnutie s rodinami rukojemníkov.
Izrael a palestínskeho hnutie Hamas si počas dňa vymenia rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za väzňov z izraelských väzníc v rámci prvej fázy mierového plánu navrhnutého Trumpom. Cieľom plánu je ukončiť viac ako dvojročnú vojnu v Gaze, ktorú vyvolal útok militantov Hamasu a ďalších skupín na Izrael zo 7. októbra 2023.
