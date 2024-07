Izrael: Ultraortodoxní židia protestovali proti povolaniu do armády

Tel Aviv 1. júla (TASR) - Tisíce ultraortodoxných židov v Izraeli protestovali proti ich povolaniu do armády. Protesty vypukli po tom, čo izraelský najvyšší súd v utorok jednohlasne rozhodol, že povinná služba v armáde sa bude vzťahovať aj na ultraortodoxných židov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Počas protestov v Jeruzaleme v nedeľu údajne došlo aj k potýčkam medzi políciou a demonštrantmi, uvádza DPA s odvolaním na miestne médiá. Izraelská polícia na rozohnanie protestujúcich použila vodné delo, päť ľudí zadržala. Demonštranti údajne na policajtov útočili a hádzali na nich kamene.



Vojenská služba je pre väčšinu Izraelčanov povinná, ale ultraortodoxní muži, ktorí študujú posvätné knihy a náboženstvo, boli z veľkej časti vyňatí kvôli pravidlu rešpektovanému od prvých rokov existencie židovského štátu. Tieto výnimky však dlhodobo vyvolávali hnev v radoch svetskej verejnosti. Znepokojenie sa prehĺbilo počas vojny v Pásme Gazy, keď armáda povolala desaťtisíce vojakov.



Rozhodnutie izraelského súdu sa týka približne 63.000 mužov, čo by v súvislosti s prebiehajúcou vojnou v Pásme Gazy a možnou eskaláciou konfliktu s hnutím Hizballáh na izraelsko-libanonských hraniciach mohlo posilniť armádu Izraela, konštatuje DPA.



Ultraortodoxné politické strany sú proti akejkoľvek zmene súčasného systému. V prípade zrušenia výnimiek by mohli opustiť vládnu koalíciu Benjamina Netanjahua a spôsobiť pád vlády.