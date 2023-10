Izrael umožní dodávky humanitárnej pomoci do Gazy z Egypta

Jeruzalem 18. októbra (TASR) - Izrael umožní limitované dodávky humanitárnej pomoci do pásma Gazy zo susedného Egypta. Oznámil to v stredu úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informuje agentúra AP.



Podľa Netajahuovho úradu bolo toto rozhodnutie prijaté na žiadosť prezidenta USA Joea Bidena, ktorý v stredu pricestoval na návštevu Izraela.



Vo vyhlásení sa uvádza, že Izrael "nebude brániť" dodávkam limitovaného množstva potravín, vody a liekov do Gazy pod podmienkou, že sa nedostanú do rúk militantného hnutia Hamas, ktoré túto palestínsku enklávu ovláda.



Agentúra AP si všíma, že vo vyhlásení sa nespomínajú dodávky paliva, ktorého je v Gaze akútny nedostatok, keďže Izrael na jeho dovoz uvalil totálnu blokádu.



Zatiaľ nie je jasné, kedy sa dodávky humanitárnej pomoci z Egypta začnú realizovať. Hraničný priechod Rafah medzi pásmom Gazy a Egyptom má len obmedzenú kapacitu, pričom egyptské úrady tvrdia, že bol poškodený pri izraelských náletoch.



Izrael, ktorý kontroluje väčšinu hraničných priechodov do Gazy, deklaroval, že neumožní dodávky humanitárnej pomoci do tejto enklávy zo svojho územia.



V reakcii na masívny útok Hamasu Izrael minulý týždeň vyhlásil totálnu blokádu pásma Gazy, v rámci ktorej pre 2,4 milióna obyvateľov tohto palestínskeho územia prerušil dodávky potravín, vody, paliva a elektriny, pripomína TASR. Hrozí pritom, že akútny nedostatok týchto komodít môže v Gaze spôsobiť humanitárnu katastrofu.