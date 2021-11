Izrael umožní imigráciu Etiópčanov na základe príbuzenských väzieb

Jeruzalem 29. novembra (TASR) - Izraelská vláda odsúhlasila v nedeľu imigráciu 3000 ľudí z Etiópie, príbuzní ktorých v židovskom štáte požiadali o ich záchranu z tejto krajiny sužovanej vojenským konfliktom. Informovala o tom agentúra AFP.



Vo vyhlásení úradu izraelského premiéra Naftaliho Benneta sa uvádza, že kabinet jednomyseľne súhlasil s povolením 3000 Etiópčanom, ktorí majú v Izraeli príbuzných prvého stupňa, "okamžite" vstúpiť do krajiny. Bennetov kabinet spresnil, že v prípade prvostupňového príbuzenstva ide o tých Etiópčanov, ktorí majú v Izraeli rodiča, dieťa alebo súrodenca, píše AFP.



Tým, ktorí majú nárok na imigráciu, bude umožnené vziať si so sebou svojich manželov, maloleté deti a nezosobášené dospelé deti. "Dodatočne povolenie na imigráciu dostane aj osoba, ktorej rodičia žili v Izraeli a tu zomreli," uvádza sa vo vyhlásení.



Izraelská ministerka pre imigráciu Pnina Tamanová-Šatová, prvá židovská žena pochádzajúca z Etiópie, ktorá bola zvolená do parlamentu krajiny, tento krok ocenila, uvádza AFP.



"Toto je dôležité rozhodnutie pre etiópsku komunitu v Izraeli a ich rodiny... Konečne budú rodičia, deti, súrodenci a siroty po desaťročiach čakania opätovne zjednotení so svojimi rodinami," uviedla ministerka.



Krok izraelskej vlády prichádza v čase, keď boje medzi etiópskymi vládnymi jednotkami a vzbúrencami z regiónu Tigraj viedli v krajine k tomu, že státisíce jej obyvateľov žijú v podmienkach podobných hladomoru.



Stovky ľudí sa tento mesiac v Jeruzaleme v súvislosti so situáciou v Etiópii zišli na demonštrácii a požadovali, aby vláda konala. "Zachráňte ich," skandovali.



Etiópčania, ktorým je umožnené imigrovať do Izraela, sú členovia komunity falaš mura a ide o potomkov etiópskych židov, ktorí konvertovali na kresťanstvo - mnohí pod nátlakom - v 18. a 19. storočí, pripomína AFP.



Títo ľudia, známi ako falašovia, nie sú ortodoxnými izraelskými rabínskymi autoritami uznaní za Židov, nárokujú si však na právo imigrovať na základe pravidiel opätovného zjednocovania rodín.



K masívnej leteckej evakuácii 80.000 Etiópčanov Izraelom došlo doposiaľ len v rokoch 1984 a 1991, pričom mnohí z nich skončili na okupovanom Západnom brehu Jordánu, píše AFP.