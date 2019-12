Izraelský parlament hlasoval za rozpustenie, voľby budú 2. marca

Jeruzalem 12. decembra (TASR) - V Izraeli sa budú konať parlamentné voľby 2. marca, už tretie za posledný rok. Parlament totiž vo štvrtok nadránom schválil zákon o vlastnom rozpustení a súčasťou tejto legislatívy je aj presné stanovenie termínu volieb. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Pripomenula, že je to prvá takáto situácia v dejinách židovského štátu.



Takzvaný zákon o rozpustení parlamentu (Knesetu) prešiel posledným, štvrtým čítaním. Za zákon v 120-člennom parlamente hlasovalo 94 zákonodarcov, proti nemu žiaden.



Nové voľby sú nutné, lebo zákonodarcovia sa do stredajšej polnoci, ktorá bola konečným termínom, nedokázali dohodnúť na zostavení vládnej koalície, čo by voľby odvrátilo.



Vládnu koalíciu po voľbách zo 17. septembra nedosiahol ani pravicový premiér Benjamin Netanjahu so svojou stranou Likud a ani jeho centristický súper Benny Ganc s blokom Modrá a biela. Rovnaká situácia bola aj po voľbách z 9. apríla.



Obaja lídri, Netanjahu aj Ganc, spolu diskutovali o vytvorení vlády národnej jednoty, ale ich rokovania stroskotali.



Premiér Netanjahu (70) pôjde tentoraz do volieb s ďalším kameňom okolo krku - je totiž obžalovaný z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery v troch od seba nezávislých prípadoch známych ako Kauza 1000, 2000 a 4000. Vyšetrovaný je aj v prípade známom ako Kauza 3000. Netanjahu obvinenia odmieta.



Netanjahu bude prechodne úradujúcim premiérom až do zostavenia novej vlády - tento proces môže po marcových voľbách trvať celé mesiace, upozornila vo štvrtok agentúra Reuters.