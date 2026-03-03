Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael určil zástupcom Iránu čas na odchod, inak budú cieľom útoku

Izraelskí záchranári a vojaci skúmajú zničenú obytnú budovu po odvetnom raketovom útoku Iránu v meste Petah Tikva, v centrálnom Izraeli 3. marca 2026. Iránske Revolučné gardy počas štvrtého dňa konfliktu na Blízkom východe v utorok varovali, že spustia intenzívnejšie útoky na Spojené štáty a Izrael. Iránska armáda krátko predtým oznámila, že jej sily podnikli ďalšie útoky na ciele oboch krajín v regióne. Foto: TASR/AP

Armáda v utorok večer uviedla, že zneškodnila väčšinu rakiet, ktoré boli vypálené z Libanonu na Izrael.

Autor TASR
Jeruzalem 3. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok vyzvala zástupcov iránskeho režimu, ktorí sa ešte zdržiavajú v Libanone, aby odtiaľ do 24 hodín odišli, inak im hrozí, že sa stanú cieľom útokov izraelskej armády. Uviedol to jeden z hovorcov izraelskej armády Avichaj Adrai, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).

V nezvyčajnom vyhlásení izraelská armáda upozornila na to, že „nebude tolerovať prítomnosť zástupcov iránskeho teroristického režimu v Libanone.“ Jeho predstaviteľom dáva 24 hodín na odchod. Po uplynutí tejto lehoty „nebude pre zástupcov iránskeho režimu v Libanone žiadne bezpečné miesto. Izraelská armáda ich bude napádať kdekoľvek sa nachádzajú,“ dodal hovorca Adrai.

Náčelník štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v utorok počas návštevy vojakov práporu protivzdušnej obrany zopakoval, že útokom na Izrael a tým aj zapojením sa do vojnového konfliktu v Iráne „Hizballáh urobil veľmi vážnu chybu.“ Podľa Zamira sa však ozbrojené sily na tento vývoj udalostí pripravili a teraz na Hizballáh útočia „s veľmi veľkou silou.“ Zdôraznil, že izraelská armáda je odhodlaná „odstrániť hrozbu Hizballáhu“ a nezastaví sa, „kým táto organizácia nebude odzbrojená.“

Zamir uviedol, že izraelská armáda „operuje súčasne v dvoch arénach“, v Iráne a proti Hizballáhu v Libanone. Ozrejmil, že sú to dvaja hlavní nepriatelia Izraela, ktorí majú veľa spoločného, najmä však tzv. os odporu spájajúcu Irán s jej spojencami v blízkovýchodnom regióne.

Zároveň informoval, že izraelské stíhačky a drony v Iráne pátrajú po odpaľovacích zariadeniach a zneškodňujú ich, aby znížili hrozby pre domáci front - civilné obyvateľstvo a územie štátu mimo bojových línií, ktoré sú však tiež vystavené raketovým, dronovým či iným útokom.

Armáda v utorok večer uviedla, že zneškodnila väčšinu rakiet, ktoré boli vypálené z Libanonu na Izrael.

Tieto útoky od pondelka podniká hnutie Hizballáh ako odvetu za smrť iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život 28. februára v rámci izraelsko-amerických útokov na Teherán. Izraelská armáda v odvete spustila svoje intenzívne údery na juh Libanonu, údolie Bikáa a južné predmestia Bejrútu. Obe strany v útočení pokračujú aj v utorok.
