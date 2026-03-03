< sekcia Zahraničie
Izrael určil zástupcom Iránu čas na odchod, inak budú cieľom útoku
Autor TASR
Jeruzalem 3. marca (TASR) - Izraelská armáda v utorok vyzvala zástupcov iránskeho režimu, ktorí sa ešte zdržiavajú v Libanone, aby odtiaľ do 24 hodín odišli, inak im hrozí, že sa stanú cieľom útokov izraelskej armády. Uviedol to jeden z hovorcov izraelskej armády Avichaj Adrai, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).
V nezvyčajnom vyhlásení izraelská armáda upozornila na to, že „nebude tolerovať prítomnosť zástupcov iránskeho teroristického režimu v Libanone.“ Jeho predstaviteľom dáva 24 hodín na odchod. Po uplynutí tejto lehoty „nebude pre zástupcov iránskeho režimu v Libanone žiadne bezpečné miesto. Izraelská armáda ich bude napádať kdekoľvek sa nachádzajú,“ dodal hovorca Adrai.
Náčelník štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir v utorok počas návštevy vojakov práporu protivzdušnej obrany zopakoval, že útokom na Izrael a tým aj zapojením sa do vojnového konfliktu v Iráne „Hizballáh urobil veľmi vážnu chybu.“ Podľa Zamira sa však ozbrojené sily na tento vývoj udalostí pripravili a teraz na Hizballáh útočia „s veľmi veľkou silou.“ Zdôraznil, že izraelská armáda je odhodlaná „odstrániť hrozbu Hizballáhu“ a nezastaví sa, „kým táto organizácia nebude odzbrojená.“
Zamir uviedol, že izraelská armáda „operuje súčasne v dvoch arénach“, v Iráne a proti Hizballáhu v Libanone. Ozrejmil, že sú to dvaja hlavní nepriatelia Izraela, ktorí majú veľa spoločného, najmä však tzv. os odporu spájajúcu Irán s jej spojencami v blízkovýchodnom regióne.
Zároveň informoval, že izraelské stíhačky a drony v Iráne pátrajú po odpaľovacích zariadeniach a zneškodňujú ich, aby znížili hrozby pre domáci front - civilné obyvateľstvo a územie štátu mimo bojových línií, ktoré sú však tiež vystavené raketovým, dronovým či iným útokom.
Tieto útoky od pondelka podniká hnutie Hizballáh ako odvetu za smrť iránskeho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý prišiel o život 28. februára v rámci izraelsko-amerických útokov na Teherán. Izraelská armáda v odvete spustila svoje intenzívne údery na juh Libanonu, údolie Bikáa a južné predmestia Bejrútu. Obe strany v útočení pokračujú aj v utorok.
