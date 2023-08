Izraelský rezort: USA schválili predaj protiraketového systému Nemecku

Tel Aviv 17. augusta (TASR) - Spojené štáty dali zelenú predaju izraelského moderného protiraketového systému Arrow 3 Nemecku. Vo štvrtok to oznámilo izraelské ministerstvo obrany, podľa ktorého by to mohlo vydláždiť cestu k obrannej dohode v hodnote tri a pol miliardy dolárov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Americké ministerstvo zahraničných vecí upovedomilo izraelskú vládu o "schválení žiadosti Izraela o poskytnutie protiraketového systému Arrow 3 Nemecku". Rokovania o predaji tohto systému, ktorý spoločne vyvíjajú Izrael a Spojené štáty, prebiehali od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Zmluvu teraz musia podpísať ministri obrany oboch krajín, ako aj izraelská štátna spoločnosť Israel Aerospace Industries (IAI). Kontrakt bude podľa Tel Avivu pripravený na podpis do konca roka 2023.



Agentúra DPA pripomína, že nemecké parlamentné výbory pre rozpočet a obranu hlasovali v prospech zakúpenia Arrow 3 v júni. Jeho kúpu budú financovať zo špeciálneho obranného fondu, ktorý Berlín schválil krátko po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.



Protiraketový systém Arrow 3 (v preklade Šíp) by mali spustiť do prevádzky na konci roka 2025. Jeho rakety sú skonštruované tak, aby sa od nich vo veľkej výške oddelili bojové hlavice, ktoré sa zmenia na akési útočiace družice schopné sledovať a likvidovať ciele. Tieto operácie vo veľkých výškach sú zamerané na zneškodňovanie balistických rakiet protivníka vybavených jadrovými, biologickými alebo chemickými hlavicami.