Izrael útočil na Bejrút a Teherán, Irán udrel naprieč Perzským zálivom
V Bejrúte Izrael zasiahol husto obývané oblasti.
Autor TASR
Bejrút/Teherán/Tel Aviv 27. marca (TASR) - Izrael aj Irán v noci na piatok pokračovali v útokoch. Izrael sa zameral na južné predmestia libanonského hlavného mesta Bejrút, ktoré sú baštou militantného hnutia Hizballáh. Vykonal tiež rozsiahle vzdušné útoky na ciele v Teheráne. Iránske Islamské revolučné gardy útočili na územie Izraela aj na americké vojenské zariadenia v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
V Bejrúte Izrael zasiahol husto obývané oblasti. Na rozdiel od predošlých útokov armáda nevydala žiadne výzvy na evakuáciu. Od začiatku izraelskej vojenskej kampane mnoho obyvateľov južné predmestia opustilo a aktuálne nie je jasné, či si izraelské útoky vyžiadali obete.
Izraelská armáda vo vyhlásení uviedla, že uskutočnila rozsiahle údery aj „v srdci Teheránu“. Viac podrobností však neposkytla.
Revolučné gardy tvrdia, že útočili naprieč Perzským zálivom raketami dlhého a stredného doletu, ako aj dronmi. Cieľmi boli objekty v Izraeli, Spojených arabských emirátoch, Katare, Kuvajte a Bahrajne, kde bolo terčom útoku servisné stredisko amerického protivzdušného systému Patriot.
Kuvajt vyhlásil, že iránske drony zostrelil. V Dubaji spustili letecký poplach, avšak svedkovia nehlásili žiadnu aktivitu protivzdušnej obrany. Sirény zneli v Tel Avive a na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Škody ani obete nehlásia.
