Izrael útočil na Bejrút, cielil vraj na veliteľov Hizballáhu
Armáda pred útokom nevydala varovanie.
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 3. marca (TASR) - Izrael v utorok popoludní vypálil ďalšiu sériu rakiet na šíítské predmestie libanonskej metropoly Bejrút. Armáda uvádza, že cielila na veliteľov militantného hnutia Hizballáh, píše TASR podľa správ agentúry AFP.
Armáda pred útokom nevydala varovanie. „Pred chvíľou armáda zaútočila na niekoľko teroristov Hizballáhu v Bejrúte. Podrobnosti budú nasledovať,“ oznámila neskôr prostredníctvom sociálnej siete Telegram.
Libanonská štátna tlačová agentúra uvádza, že „nová séria intenzívnych izraelských náletov“ cielila na predmestie Bejrútu a spôsobila „rozsiahle škody na budovách“. Spravodajcovia agentúry AFP informujú o kúdoloch dymu vznášajúcich sa nad zasiahnutou oblasťou.
