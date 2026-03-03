Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. marec 2026Meniny má Bohumil, Bohumila
< sekcia Zahraničie

Izrael útočil na Bejrút, cielil vraj na veliteľov Hizballáhu

.
Na snímke hasič zasahuje po leteckom útoku izraelskej armády, ktorý zasiahol niekoľko budov na južnom predmestí libanonskej metropoly Bejrút. Foto: TASR/AP

Armáda pred útokom nevydala varovanie.

Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 3. marca (TASR) - Izrael v utorok popoludní vypálil ďalšiu sériu rakiet na šíítské predmestie libanonskej metropoly Bejrút. Armáda uvádza, že cielila na veliteľov militantného hnutia Hizballáh, píše TASR podľa správ agentúry AFP.

Armáda pred útokom nevydala varovanie. „Pred chvíľou armáda zaútočila na niekoľko teroristov Hizballáhu v Bejrúte. Podrobnosti budú nasledovať,“ oznámila neskôr prostredníctvom sociálnej siete Telegram.

Libanonská štátna tlačová agentúra uvádza, že „nová séria intenzívnych izraelských náletov“ cielila na predmestie Bejrútu a spôsobila „rozsiahle škody na budovách“. Spravodajcovia agentúry AFP informujú o kúdoloch dymu vznášajúcich sa nad zasiahnutou oblasťou.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027