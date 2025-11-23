Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael útočil na Bejrút, cieľom bol údajne veliteľ Hizballáhu

Ľudia hľadia na oblohu, kde sa nachádza izraelský dron, keď sa zhromažďujú na mieste, kde izraelský letecký útok zasiahol bytový dom v Dahiyeh na južnom predmestí Bejrútu, v nedeľu 23. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Na nedeľňajší úder v Berjúte dal príkaz izraelský premiér Benjamin Natanjahu.

Autor TASR
Jeruzalem 23. novembra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že v libanonskom hlavnom meste Bejrút podnikla útok na vysokopostaveného člena Iránom podporovaného libanonského militantného hnutia Hizballáh, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Pred chvíľou vykonala izraelská armáda presný útok zameraný na kľúčového teroristu Hizballáhu v Bejrúte,“ uviedli ozbrojené sily Izraela v krátkom vyhlásení.

Na nedeľňajší úder v Berjúte dal príkaz izraelský premiér Benjamin Natanjahu. Podľa vyhlásenia jeho úradu bol cieľom tohto útoku „šéf generálneho štábu“ Hizballáhu.

Pred chvíľou, v srdci Bejrútu, izraelská armáda (IDF) zaútočila na náčelníka štábu Hizballáhu, ktorý viedol budovanie a prezbrojovanie (tejto) teroristickej organizácie,“ uvádza sa v krátkom vyhlásení s dodaním, že Netanjahu „nariadil útok“.

Izrael je odhodlaný konať tak, aby dosiahol svoje ciele, všade a vždy,“ uvádza sa podľa AFP ďalej vo vyhlásení.

Izraelský útok na južné predmestia Bejrútu v nedeľu zabil jednu osobu, kým 21 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Rezort vo vyhlásení dodal, že ide o „predbežné údaje“.

Izrael počas uplynulého týždňa opakovane zaútočil na susedný Libanon, pričom armáda v sobotu uviedla, že zasiahla vojenské zariadenia Hizballáhu.
