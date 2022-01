Izrael útočil na Hizballáh neďaleko Damasku, tvrdia pozorovatelia

Bejrút 31. januára (TASR) - Nálety izraelského letectva zasiahli v pondelok vojenskú základňu a sklad zbraní libanonského hnutia Hizballáh neďaleko sýrskej metropoly Damask. Uviedlo to Sýrske pozorovacie centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne, informovala agentúra AFP.



SOHR s odvolaním sa na zdroje v Sýrii informovalo, že v dôsledku náletov vypukli viaceré požiare. Útok si podľa SOHR pravdepodobne vyžiadal aj bližšie nešpecifikovaný počet obetí.



Sýrske štátne médiá naopak tvrdia, že izraelské nálety spôsobili len materiálne škody. Izraelská armáda pre AFP povedal len to, že sa k správam zahraničných médií sa nevyjadruje.



Vláda židovského štátu len zriedka komentuje opakované letecké útoky, ktoré zrejme podniká na sýrskom území, ale opakovane deklaruje, že nedovolí svojmu úhlavnému nepriateľovi - Iránu a jeho spojencom -, aby posilňoval svoj vplyv v susednej Sýrii.



Od roku 2011, keď vypukla vojna v Sýrii, Izrael na jej území uskutočnil pravdepodobne už stovky náletov, pričom sa zameriaval na sýrske vládne jednotky, ako aj na ich spojencov z Iránu a ním podporovaného hnutia Hizballáh.