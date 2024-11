Izrael útočil na hraničné priechody Libanonu so Sýriou

Bejrút 27. novembra (TASR) - Izrael útočil v utorok neskoro večer na tri hraničné priechody medzi Libanonom a Sýriou ležiace v severnej časti Libanonu. Pre agentúru Reuters to povedal libanonský minister dopravy Alí Hamíja s tým, že na tieto priechody Izrael útočil vôbec prvýkrát, informuje TASR.



K útokom došlo len krátko po tom, ako americký prezident Joe Biden oznámil, že v stredu o 4.00 h miestneho času (03.00 h SEČ) vstúpi do platnosti prímerie medzi Izraelom a libanonským proiránskym hnutím Hizballáh, ktoré pomohli dojednať USA a Francúzsko.



Podľa Hamíju nebolo bezprostredne zrejmé, či došlo v dôsledku náletov aj k odrezaniu prístupových ciest k priechodom. Reuters dodáva, že Izrael v ostatných týždňoch útočil na takéto hraničné priechody na východe Libanonu, v dôsledku čoho tam boli uzavreté aj prístupové cesty.



Sýrsky Červený polmesiac informoval, že pri najnovších útokoch zahynul jeden jeho dobrovoľník a jeden ďalší bol zranený; obaja v oblasti poskytovali pomoc zraneným. Útoky podľa tejto organizácie poškodili aj niekoľko sanitiek a miest, kde pôsobila.



Sýrska štátna televízia informovala, že pri izraelskom útoku na jeden z hraničných priechodov bolo zranených 18 ľudí, z ktorých viacerí sú v kritickom stave a boli prevezení do nemocníc. Zranených hlásili aj z ďalšieho zo zmienených troch hraničných priechodov.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) separátne informovalo, že pri útokoch boli zabití dvaja vojaci sýrskej armády, píše agentúra AFP. Libanon podľa informácií tohto médiá na svojej strane hlásil jedného zabitého človeka.



Izraelská armáda útoky dosiaľ nekomentovala. Už pred časom však uviedla, že v Sýrii cieli na miesta, kde pôsobia skupiny podporované Iránom, a to v rámci svojej širšej kampane zameranej na obmedzenie vplyvu Iránu a jeho spojenca, libanonského Hizballáhu.



Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) mimo toho oznámilo, že v utorok večer zasiahlo v Sýrii sklad zbraní, napojený na iránske milície. Nálet označilo za reakciu na pondelňajší útok na americké sily v tejto krajine a dodalo, že cieľom bolo ochromiť teraz ich schopnosť vykonávať ďalšie takéto útoky.