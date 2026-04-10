< sekcia Zahraničie
Izrael útočil na juh Libanonu, Hizballáh vypustil rakety na Ašdod
Poplašné sirény sa rozozvučali aj v Tel Avive a okolitých mestách, pričom dôvodom boli obavy z padania úlomkom zneškodnenej rakety, tvrdí armáda.
Autor TASR
Bejrút 10. apríla (TASR) - Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballáh v noci na piatok pokračovali vo vzájomných útokoch. Hizballáh tvrdí, že jeho sily v piatok podnikli útok na izraelských vojakov v južnom Libanone. Tamojšia tlačová agentúra hlási jedného mŕtveho po izraelských úderoch na juhu krajiny. TASR o tom informuje podľa správ staníc BBC, al-Džazíra a portálu The Times of Israel (TOI).
Libanonské hnutie okrem útokov na izraelských vojakov na juhu Libanonu podniklo raketové údery aj na prístavné mesto Ašdod na juhu Izraela. Podľa TOI neboli hlásené žiadne zranenia.
Poplašné sirény sa rozozvučali aj v Tel Avive a okolitých mestách, pričom dôvodom boli obavy z padania úlomkom zneškodnenej rakety, tvrdí armáda.
Izraelské ozbrojené zložky niekoľko hodín pre údermi varovali, že Hizballáh plánuje vypáliť rakety, a to aj mimo severného Izraela.
Krátko pred útokom na Ašdod izraelské vzdušné sily zasiahli približne desať zariadení na odpaľovanie rakiet v Libanone. Tie boli podľa armády využívané na nedávne raketové útoky na severný Izrael.
Pri ranných útokoch libanonské militantné hnutie zasiahlo dom v izraelskom kibuci Misgav Am. Tamojší predstavitelia a záchranné služby hlásia škody, no nikto neutrpel zranenia.
Libanonská tlačová agentúra informuje, že pri leteckom útoku na juhu krajiny zahynul jeden človek a ďalšia osoba utrpela zranenia. Izrael okrem toho zasiahol aj obytnú oblasť v meste Ajtá aš-Šáb. Ostreľované boli tri oblasti na juhu.
Spojené štáty a Izrael tvrdia, že Libanon nie je zahrnutý v dohode o dvojtýždňovom prímerí, s ktorou v noci na stredu súhlasili Irán, USA a ich spojenci.
Izrael v stredu uskutočnil najsilnejšie údery v Libanone od začiatku vojny, pri ktorých prišlo o život viac ako 300 ľudí a viac ako 1000 utrpelo zranenia.
Stanica NBC News s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa administratívy USA informovala, že americký prezident Donald Trump údajne požiadal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby obmedzil údery na Libanon s cieľom zabrániť kolapsu krehkého prímeria s Iránom. K žiadosti malo dôjsť počas stredajšieho telefonátu, krátko potom, čo Netanjahu verejne prisľúbil pokračovanie útokov na Libanon.
Libanonské hnutie okrem útokov na izraelských vojakov na juhu Libanonu podniklo raketové údery aj na prístavné mesto Ašdod na juhu Izraela. Podľa TOI neboli hlásené žiadne zranenia.
Poplašné sirény sa rozozvučali aj v Tel Avive a okolitých mestách, pričom dôvodom boli obavy z padania úlomkom zneškodnenej rakety, tvrdí armáda.
Izraelské ozbrojené zložky niekoľko hodín pre údermi varovali, že Hizballáh plánuje vypáliť rakety, a to aj mimo severného Izraela.
Krátko pred útokom na Ašdod izraelské vzdušné sily zasiahli približne desať zariadení na odpaľovanie rakiet v Libanone. Tie boli podľa armády využívané na nedávne raketové útoky na severný Izrael.
Pri ranných útokoch libanonské militantné hnutie zasiahlo dom v izraelskom kibuci Misgav Am. Tamojší predstavitelia a záchranné služby hlásia škody, no nikto neutrpel zranenia.
Libanonská tlačová agentúra informuje, že pri leteckom útoku na juhu krajiny zahynul jeden človek a ďalšia osoba utrpela zranenia. Izrael okrem toho zasiahol aj obytnú oblasť v meste Ajtá aš-Šáb. Ostreľované boli tri oblasti na juhu.
Spojené štáty a Izrael tvrdia, že Libanon nie je zahrnutý v dohode o dvojtýždňovom prímerí, s ktorou v noci na stredu súhlasili Irán, USA a ich spojenci.
Izrael v stredu uskutočnil najsilnejšie údery v Libanone od začiatku vojny, pri ktorých prišlo o život viac ako 300 ľudí a viac ako 1000 utrpelo zranenia.
Stanica NBC News s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa administratívy USA informovala, že americký prezident Donald Trump údajne požiadal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby obmedzil údery na Libanon s cieľom zabrániť kolapsu krehkého prímeria s Iránom. K žiadosti malo dôjsť počas stredajšieho telefonátu, krátko potom, čo Netanjahu verejne prisľúbil pokračovanie útokov na Libanon.