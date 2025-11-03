Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael útočil na juhu Libanonu, hlásia dvoch mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Izrael napriek dohode o prímerí s Hizballáhom z novembra 2024 takmer denne útočí na Libanon.

Autor TASR
Bejrút 3. novembra (TASR) - Izraelské nálety na juhu Libanonu si v pondelok vyžiadali dvoch mŕtvych a niekoľko zranených, uviedlo libanonské ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA tvrdí, že na auto v meste Doueir zaútočil dron a spôsobil požiar. V tomto meste podľa rezortu zdravotníctva zahynula jedna osoba a ďalších sedem utrpelo zranenia. Na mieste útoku bol fotograf AFP, podľa ktorého hasiči oheň uhasili. Požiar podľa neho poškodil približne päť ďalších vozidiel a úder poškodil aj okolité budovy. NNA informuje, že škody zaznamenali aj na budove miestneho nákupného centra.

Izrael napriek dohode o prímerí s Hizballáhom z novembra 2024 takmer denne útočí na Libanon. Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu pohrozil, že armáda zintenzívni svoje útoky voči Hizballáhu, ktorý sa podľa jeho slov „zahráva s ohňom a prezident Libanonu otáľa“.

Hizballáh výrazne oslabila vojna s Izraelom a zmena režimu v susednej Sýrii. Nátlak na Libanon vyvíjajú aj Spojené štáty, aby odzbrojil túto skupinu.

Libanonský prezident Džúzíf Awn v piatok obvinil Izrael, že na jeho ponuku o rokovaní reagoval zintenzívnením leteckých útokov. Z údajov libanonského ministerstva zdravotníctva vyplýva, že izraelské útoky si v októbri vyžiadali najmenej 25 mŕtvych. Hovorca Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Jeremy Laurence minulý týždeň v utorok uviedol, že izraelské sily zabili od začiatku prímeria v Libanone 111 civilistov.
.

