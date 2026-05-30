Izrael útočil na juhu Libanonu, zranenia utrpeli dvaja vojaci
Bejrút 30. mája (TASR) - Libanonská armáda v sobotu oznámila, že „cielený“ izraelský útok na juhu Libanonu si vyžiadal dvoch zranených vojakov. K útoku došlo po tom, čo vojenskí predstavitelia Izraela a Libanonu v piatok rokovali vo Washingtone, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Armáda vo svojom vyhlásení objasnila, že vojaci boli v čase útoku vo vozidle a utrpeli vážne zranenia po tom, čo ich zasiahol „nepriateľský izraelský dron“ neďaleko mesta Nabatíja na juhu krajiny.
Izraelská armáda v sobotu vyzvala na evakuáciu pre obyvateľov siedmich obcí v južnom Libanone v reakcii na „porušenie dohody o prímerí“ zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh.
Od 17. apríla je v platnosti prímerie medzi Izraelom a Libanonom, obe strany sa však vzájomne obviňujú z jeho porušovania.
Spravodajský portál The Times of Israel informuje, že izraelská protivzdušná obrana v sobotu zachytila dron vypálený z Libanonu, pričom podľa armády židovského štátu išlo zjavne o dron Hizballáhu.
K najnovším útokom došlo deň po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu potvrdil, že izraelská armáda prekročila rieku Lítání v Libanone a postupuje severnejšie od tejto rieky. Prekročenie rieky Lítání je výsledkom niekoľkotýždňového postupu izraelských síl na juhu Libanonu. V posledných dňoch sa vojenské operácie – pozemné aj letecké – v regióne zintenzívnili.
Zároveň tieto údery nasledujú po piatkových rokovaniach izraelských a libanonských vojenských predstaviteľov v Spojených štátoch. Podľa námestníka amerického ministra obrany Elbridga Colbyho boli tieto rokovania produktívne a na toto stretnutie nadviažu nadchádzajúce politické rokovania.
Libanonskí predstavitelia podľa televízneho kanála Al-Araby al-Džadíd uviedli, že „stretnutie v Pentagóne neprinieslo žiadny pokrok, najmä pokiaľ ide o komplexné prímerie“.
Rokovania medzi Libanonom a Izraelom sa začali minulý mesiac, pričom ďalšie kolo rozhovorov by sa malo uskutočniť začiatkom júna. Hizballáh, ktorý v marci vypálením rakiet na Izrael vtiahol Libanon do vojny, priame rokovania dôrazne odmieta.
