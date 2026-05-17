< sekcia Zahraničie
Izrael útočil na Libanon napriek predĺženiu prímeria
Izraelské útoky si od začiatku konfliktu vyžiadali viac ako 2000 obetí v Libanone.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 17. apríla (TASR) - Izrael zaútočil v nedeľu na východ a juh Libanonu, uviedli štátne médiá Bejrútu. Došlo k tomu napriek tomu, že Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballáh v piatok predĺžili prímerie o 45 dní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dva izraelské útoky zasiahli mesto Sohmor v údolí Bikáa na východe Libanonu, uviedla štátna tlačová agentúra NNA a doplnila, že k ďalším úderom došlo aj v oblastiach na juhu krajiny.
Izraelské útoky si od začiatku konfliktu vyžiadali viac ako 2000 obetí v Libanone, pričom 400 z nich zahynulo po uzavretí prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 17. apríla, ozrejmili tamojšie orgány. Najnovší útok prišiel zároveň po treťom kole rokovaní Izraela a Libanonu vo Washingtone, kde krajiny súhlasili s predĺžením prímeria o 45 dní.
Hizballáh, podporovaný Iránom, opakovane odsúdil rokovania s Izraelom. „Priame rokovania, ktoré absolvovali libanonské úrady s izraelským nepriateľom, ich... zaviedli do slepej uličky, ktorá smeruje len k jednému ústupku za druhým,“ vyhlásil v nedeľu predstaviteľ Hizballáhu. „Nikto nie je schopný splniť to, čo chce nepriateľ, najmä pokiaľ ide o otázku odzbrojenia odporu,“ povedal a dodal, že úrady dostávajú krajinu do „veľkých ťažkostí“.
Libanonský minister hospodárstva Amer Bisat v rozhovore pre portál Al-Džazíra uviedol, že krajina prišla o približne dve miliardy dolárov pre izraelské útoky. „Vnímame viacero výziev. Jednou z nich je samotný ekonomický dopad - ľudia prichádzajú o prácu, farmy neprodukujú, výrobné podniky sa zatvárajú a turisti neprichádzajú,“ ozrejmil. „Odhadujeme, že počas vojny sme stratili pravdepodobne dve miliardy dolárov, čo predstavuje asi sedem percent HDP,“ dodal podľa televízie SkyNews.
Dva izraelské útoky zasiahli mesto Sohmor v údolí Bikáa na východe Libanonu, uviedla štátna tlačová agentúra NNA a doplnila, že k ďalším úderom došlo aj v oblastiach na juhu krajiny.
Izraelské útoky si od začiatku konfliktu vyžiadali viac ako 2000 obetí v Libanone, pričom 400 z nich zahynulo po uzavretí prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 17. apríla, ozrejmili tamojšie orgány. Najnovší útok prišiel zároveň po treťom kole rokovaní Izraela a Libanonu vo Washingtone, kde krajiny súhlasili s predĺžením prímeria o 45 dní.
Hizballáh, podporovaný Iránom, opakovane odsúdil rokovania s Izraelom. „Priame rokovania, ktoré absolvovali libanonské úrady s izraelským nepriateľom, ich... zaviedli do slepej uličky, ktorá smeruje len k jednému ústupku za druhým,“ vyhlásil v nedeľu predstaviteľ Hizballáhu. „Nikto nie je schopný splniť to, čo chce nepriateľ, najmä pokiaľ ide o otázku odzbrojenia odporu,“ povedal a dodal, že úrady dostávajú krajinu do „veľkých ťažkostí“.
Libanonský minister hospodárstva Amer Bisat v rozhovore pre portál Al-Džazíra uviedol, že krajina prišla o približne dve miliardy dolárov pre izraelské útoky. „Vnímame viacero výziev. Jednou z nich je samotný ekonomický dopad - ľudia prichádzajú o prácu, farmy neprodukujú, výrobné podniky sa zatvárajú a turisti neprichádzajú,“ ozrejmil. „Odhadujeme, že počas vojny sme stratili pravdepodobne dve miliardy dolárov, čo predstavuje asi sedem percent HDP,“ dodal podľa televízie SkyNews.