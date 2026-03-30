Izrael útočil na predmestia Bejrútu po vydaní varovania pre miestnych
Autor TASR
Bejrút 30. marca (TASR) - Izrael zasiahol v pondelok južné predmestia libanonskej metropoly Bejrút po tom, čo vydal varovanie pre obyvateľov oblasti, kde má svoju baštu militantné hnutie Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Oblasť je v súčasnosti z veľkej časti prázdna, keďže tam Izrael podnikol útoky aj v piatok. Na videách agentúry vidno stĺpy dymu.
Konflikt na Blízkom východe sa rozšíril do Libanonu začiatkom marca po tom, čo Hizballáh vypálil rakety na Izrael. Útok militantov nasledoval po zabití iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího počas prvého dňa americko-izraelskej ofenzívy. Libanonské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že izraelské útoky si doposiaľ vyžiadali najmenej 1238 obetí.
Izrael uskutočňuje rozsiahle letecké údery a jeho vojaci postupujú do viacerých miest v južnom Libanone. Izraelskí predstavitelia uvádzajú, že plánujú vytvoriť nárazníkovú zónu do vzdialenosti 30 kilometrov od hraníc s cieľom chrániť obyvateľov severného Izraela.
