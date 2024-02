Izrael útočil na Rafah, BR OSN má hlasovať o rezolúcii o prímerí

Gaza 20. februára (TASR) - Izrael v noci na utorok letecky útočil na Pásmo Gazy a v utorok má Bezpečnostná rada OSN hlasovať o rezolúcii, ktorej súčasťou má byť aj humanitárne prímerie v tejto palestínskej enkláve. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



BR OSN dostala dva návrhy. Alžírsky žiada okamžité humanitárne prímerie a bezpodmienečné prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas v Pásme Gazy. USA, kľúčový spojenec Izraela, s týmto návrhom nesúhlasia.



"Nie sme presvedčení, že tento výtvor (Bezpečnostnej) rady situácii v teréne pomôže," uviedol zástupca americkej veľvyslankyne pri OSN Robert Wood. Schválenie takejto rezolúcie by podľa jeho slov ohrozilo diplomatické rokovania o prepustení rukojemníkov.



USA predložili vlastný návrh. Ten podľa AFP zdôrazňuje podporu pre dočasné prímerie v Pásme Gazy hneď, ako to bude možné, nežiada však okamžité ukončenie bojov. Takisto vyjadruje znepokojenie nad situáciou v meste Rafah na hranici s Egyptom. Upozorňuje tiež, že rozsiahla pozemná ofenzíva Izraela povedie k ďalšiemu vysídľovaniu a spôsobí škody v radoch civilistov.



Diplomatické zdroje pre AFP uviedli, že tento návrh by mohlo vetovať Rusko ako jeden z piatich stálych členov BR OSN.



Členské štáty Európskej únie s výnimkou Maďarska v spoločnom vyhlásení v pondelok vyzvali na okamžitú humanitárnu prestávku vo vojne medzi Izraelom a hnutím Hamas v Pásme Gazy. Izraelvyzvali, aby neútočil na mesto Rafah, do ktorého uchýlilo takmer 1,5 milióna Palestínčanov.



Rafah je hlavnou vstupnou bránou pre humanitárnu pomoc z Egypta. Izraelské útoky humanitárne operácie sťažujú a dodávky potravín sú narúšané pravidelnými uzávierkami hraníc, uviedla Agentúra OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). Detský fond OSN (UNICEF) upozornil, že pre nedostatok jedla a vody sa zvyšuje počet detí trpiacich podvýživou.



Izrael nedávno varoval, že spustí ofenzívu aj v Rafahu, ak Hamas do začiatku moslimského pôstneho mesiaca ramadán v marci neprepustí rukojemníkov.



Bezpečnostná rada OSN prijala od začiatku konfliktu v Pásme Gazy 7. októbra dve rezolúcie o riešení situácie vrátane tej, ktorá vyzývala na rozsiahle dodávky humanitárnej pomoci do palestínskeho územia.