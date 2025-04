Izrael útočil na stany pri nemocniciach v Gaze

Gaza 7. apríla (TASR) - Najmenej 17 ľudí zahynulo v noci na pondelok pri izraelských útokoch v Pásme Gazy. Izrael zaútočil aj na stany nachádzajúce sa pri dvoch nemocniciach v palestínskej enkláve, pričom útok si vyžiadal život miestneho novinára a ďalších šesť utrpelo zranenia, píše TASR podľa správy agentúry AP a portálu The Times of Israel (TOI).



Novinársky stan pred Násirovou nemocnicou v meste Chán Júnis po izraelskom útoku zachvátil požiar, pri ktorom zahynul novinár portálu Palestine Today. Podľa nemocnice spolu s ním zahynul ďalší muž a šesť reportérov utrpelo zranenia. Násirova nemocnica oznámila, že nočné útoky si vyžiadali ďalších 13 obetí vrátane štyroch detí.



Izraelská armáda vyhlásila, že zasiahla militantov palestínskeho hnutia Hamas a podľa AP neposkytla žiadne ďalšie informácie. Armáda tvrdí, že neútočí na civilistov a z ich smrti viní práve militantov Hamasu, ktorí sa podľa armády ukrývajú v obytných oblastiach.



Izraelská armáda zasiahla aj stany pred nemocnicou v meste Dajr al-Balah, kde podľa vyhlásenia nemocnice utrpeli zranenia tri osoby. Pri útoku na dom v tom istom meste zahynuli dvaja ľudia a traja ďalší utrpeli zranenia.



Po tom, čo Izrael 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v Pásme Gaze, uskutočnil vlny náletov na celé územie enklávy a pozemné sily tiež vyčlenili nové vojenské sily. Tisíce ľudí sa počas 18 mesiacov trvajúcej vojny usídlili v stanoch pred nemocnicami v nádeji, že nebudú terčom izraelských útokov. Armáda Izraela niekoľkokrát vykonala razie v palestínskych nemocniciach a tvrdila, že ich Hamas využíva pre vojenské účely, čo však nemocničný personál poprel.



Izrael prisľúbil eskaláciu vojenského nátlaku pokým Hamas neprepustí zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v palestínskej enkláve. Premiér Benjamin Netanjahu povedal, že následne implementuje plán pre Pásmo Gazy, ktorý vo februári navrhol americký prezident Donald Trump. V rámci tohto plánu by sa mali obyvatelia enklávy presunúť do okolitých krajín, čo izraelský premiér označil za „dobrovoľnú emigráciu“. Netanjahu sa v pondelok stretne s Trumpom vo Washingtone a podľa AP budú okrem iného diskutovať aj o Pásme Gazy.