Izrael útočil na západe Iránu, údajne zabil aj ďalšieho veliteľa

Jeruzalem 17. júna (TASR) - Izrael tvrdí, že pri nálete izraelských stíhačiek na budovu riadiaceho veliteľstva v centre Teheránu prišiel v pondelok o život generál Alí Šadmání, ktorý patril k najbližším ľuďom z okolia iránskeho vodcu Alího Chameneího.



Izraelská armáda doplnila, že „využila príležitosť“ a Šadmáního zabila aj vďaka presným spravodajským informáciám, informoval britský denník The Guardian. Ak sa táto informácia potvrdí, pôjde o ďalší prípad v sérii zabití medzi vysokými vojenskými predstaviteľmi Iránu, píše TASR.



Šadmání pôsobil vo funkcii veliteľa Centra hlavného velenia, známeho aj ako krízové vojenské velenie, len asi štyri dni. Na tomto poste vystriedal generálmajora Goláma Alího Rašída, ktorý bol zabitý minulý piatok pri izraelskom útoku na Teherán. Spolu s ním zahynul aj náčelník generálneho štábu iránskych ozbrojených síl generálmajor Mohammad Bágherí, veliteľ Revolučných gárd Hosejn Salámí a traja poprední jadroví vedci.



Eskalácia medzi Iránom a Izraelom pokračuje už piaty deň: Irán v utorok ráno vypustil smerom na Izrael asi 20 balistických rakiet. Explózie hlásili aj z oblasti Tel Avivu a Jeruzalema.



Sirény ako varovanie pred dronmi sa rozozvučali i v oblasti okupovaných Golanských výšin, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



Izraelská armáda doplnila, že predtým - v noci na utorok - vykonala „niekoľko rozsiahlych úderov“ na vojenské ciele v západnom Iráne, pričom zásah dostali aj odpaľovacie zariadenia rakiet zem-vzduch a sklady bezpilotných lietadiel v západnom Iráne.



Dva veľké výbuchy hlásili aj z mesta Tabríz na severozápade Iránu. Zdroje spravodajskej stanice Núr dodali, že k nim došlo s približne päťminútovým odstupom.



Po novej vlne izraelských útokov na iránsku metropolu z noci na utorok – vrátane pondelkového dramatického úderu na budovu štátnej televízie – aktivovali obe krajiny svoje systémy protivzdušnej obrany, pričom izraelská armáda vyzvala obyvateľov, aby sa ukryli pred prichádzajúcimi iránskymi raketami. Teherán prisľúbil, že bude bombardovať Izrael „tak dlho, ako bude potrebné“, aby ukončil ofenzívu, ktorú Izrael spustil v piatok 13. júna pod zámienkou, že chce zabrániť Iránu získať jadrové zbrane.



Spravodajský web i24news doplnil, že Izraelčania strávili v krytoch aj časť noci. Civilná obrana totiž počas noci dvakrát vydala varovania pred niekoľkými salvami iránskych rakiet. Cieľom iránskych útokov bol stred a sever Izraela. Izraelské úrady však nezaznamenali žiadne obete ani škody.