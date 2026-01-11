< sekcia Zahraničie
Izrael útočil v južnom Libanone na údajné ciele Hizballáhu
Izrael pokračuje v pravidelných útokoch v Libanone napriek prímeriu z novembra 2024, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce boje s Hizballáhom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút 11. januára (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu zaútočila na infraštruktúru militantnej skupiny Hizballáh v južnom Libanone, uviedli libanonské štátne médiá. Pred útokom vydala armáda varovania a obyvateľov vyzvala na evakuáciu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala, že „nepriateľské vojenské lietadlá uskutočnili viac ako desať náletov“ v blízkosti mesta Kafr Hatta, ktoré leží severne od rieky Lítání. Útoky podľa NNA „značne poškodili“ budovy v oblasti.
Izrael pokračuje v pravidelných útokoch v Libanone napriek prímeriu z novembra 2024, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce boje s Hizballáhom.
Najnovšie útoky prišli len niekoľko dní po tom, čo libanonská armáda oznámila, že dokončila prvú fázu odzbrojenia Hizballáhu na juhu Libanonu pri hranici s Izraelom. Tel Aviv tieto snahy označil za nedostatočné.
Izraelská armáda ešte skôr v nedeľu oznámila samostatnú vlnu útokov na infraštruktúru Hizballáhu aj v iných častiach južného Libanonu „v reakcii na pokračujúce porušovanie dohody o prímerí zo strany militantov“.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala, že „nepriateľské vojenské lietadlá uskutočnili viac ako desať náletov“ v blízkosti mesta Kafr Hatta, ktoré leží severne od rieky Lítání. Útoky podľa NNA „značne poškodili“ budovy v oblasti.
Izrael pokračuje v pravidelných útokoch v Libanone napriek prímeriu z novembra 2024, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce boje s Hizballáhom.
Najnovšie útoky prišli len niekoľko dní po tom, čo libanonská armáda oznámila, že dokončila prvú fázu odzbrojenia Hizballáhu na juhu Libanonu pri hranici s Izraelom. Tel Aviv tieto snahy označil za nedostatočné.
Izraelská armáda ešte skôr v nedeľu oznámila samostatnú vlnu útokov na infraštruktúru Hizballáhu aj v iných častiach južného Libanonu „v reakcii na pokračujúce porušovanie dohody o prímerí zo strany militantov“.