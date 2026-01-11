Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
11. január 2026
Izrael útočil v južnom Libanone na údajné ciele Hizballáhu

Na snímke budova, ktorá sa stala terčom leteckého útoku izraelskej armády v dedine Kafr Hatta na juhu Libanonu 11. januára 2026. Foto: TASR/AP

Izrael pokračuje v pravidelných útokoch v Libanone napriek prímeriu z novembra 2024, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce boje s Hizballáhom.

Autor TASR
Bejrút 11. januára (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu zaútočila na infraštruktúru militantnej skupiny Hizballáh v južnom Libanone, uviedli libanonské štátne médiá. Pred útokom vydala armáda varovania a obyvateľov vyzvala na evakuáciu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Libanonská štátna tlačová agentúra NNA informovala, že „nepriateľské vojenské lietadlá uskutočnili viac ako desať náletov“ v blízkosti mesta Kafr Hatta, ktoré leží severne od rieky Lítání. Útoky podľa NNA „značne poškodili“ budovy v oblasti.

Najnovšie útoky prišli len niekoľko dní po tom, čo libanonská armáda oznámila, že dokončila prvú fázu odzbrojenia Hizballáhu na juhu Libanonu pri hranici s Izraelom. Tel Aviv tieto snahy označil za nedostatočné.

Izraelská armáda ešte skôr v nedeľu oznámila samostatnú vlnu útokov na infraštruktúru Hizballáhu aj v iných častiach južného Libanonu „v reakcii na pokračujúce porušovanie dohody o prímerí zo strany militantov“.
