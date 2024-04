Izrael uviedol, že Hamas v rokovaniach o prímerí v Gaze naďalej otáľa

Jeruzalem 11. apríla (TASR) - Hnutie Hamas naďalej otáľa s uzavretím dohody, ktorá by zabezpečila prímerie v Pásme Gazy, uviedla vo štvrtok kancelária izraelského premiéra. Rokovania sú zastavené, TASR informuje podľa agentúry AFP.



Hovorca izraelskej vlády David Mencer pre médiá uviedol, že "na stole je veľmi rozumná ponuka". Hnutie Hamas však naďalej od nej odchádza. Medzinárodný nátlak vyvíjaný na Izrael podľa jeho slov pomáha Hamasu.



Hamas žiada v Gaze trvalé prímerie, to však izraelský premiér Benjamin Netanjahu v tejto fáze považuje za neprijateľné. Prisľúbil zničenie všetkých práporov Hamasu a vyslanie pechoty do mesta Rafah aj napriek nesúhlasu medzinárodného spoločenstva vrátane USA.



"Hamas návrh skúma...zatiaľ nereagoval," povedal v katarskej Dauhe hovorca hnutia Hassan Badran.



Izrael a Hamas si začiatkom tohto týždňa stanovili 48-hodinový termín. Ani jedna zo strán však vo štvrtok neprejavila žiadne náznaky dohody na prímerí napriek nátlaku medzinárodného spoločenstva, píše AFP.



USA, Egypt a Katar pripravili rámec na dosiahnutie dohody, ktorá zahŕňa pozastavenie bojov na šesť týždňov a výmenu približne 40 rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas za palestínskych väzňov. Súčasťou je aj navýšenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy a návrat vysídlených osôb.