Štvrtok 9. apríl 2026Meniny má Milena
Izrael uvoľňuje obmedzenia, v Jeruzaleme otvoria posvätné pamiatky

Izraelské bezpečnostné sily prehliadajú dom vo východnom Jeruzaleme, na ktorého strechu dopadol úlomok iránskej rakety. Foto: TASR/AP

Izraelské Veliteľstvo domáceho frontu oznámilo, že aktualizované pravidlá začnú platiť vo štvrtok o 06.00 h.

Autor TASR
Jeruzalem 9. apríla (TASR) - Izrael v stredu oznámil, že po uzavretí prímeria medzi USA a Iránom začne uvoľňovať obmedzenia týkajúce sa verejných zhromaždení, škôl a letísk. Nové usmernenia tiež umožnia opätovné otvorenie svätých miest v Jeruzaleme, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Izraelské Veliteľstvo domáceho frontu oznámilo, že aktualizované pravidlá začnú platiť vo štvrtok o 06.00 h miestneho času (05.00 h SELČ) a umožnia „plnú činnosť bez obmedzení“ vo väčšine krajiny.

V určitých oblastiach, vrátane metropolitnej oblasti Tel Avivu, sa zavádza limit 1000 ľudí na verejných zhromaždeniach. Nové usmernenia tiež umožňujú opätovné otvorenie škôl.

V častiach severného Izraela v blízkosti hranice s Libanonom, ktoré boli počas konfliktu opakovane zasiahnuté paľbou militantného hnutia Hizballáh, budú zhromaždenia konajúce sa vonku obmedzené na počet 50 ľudí.

Veliteľstvo domáceho frontu potvrdilo, že usmernenia znovu prehodnotí vo štvrtok o 20.00 h miestneho času (19.00 h SELČ).

Nové opatrenia umožnia vo štvrtok aj opätovné otvorenie svätých miest v Jeruzaleme „pre návštevníkov a na modlitby“, oznámila izraelská polícia.

AFP vysvetľuje, že v meste sa nachádzajú sväté miesta pre židov, kresťanov aj moslimov. Ich uzavretie počas viac ako päť týždňov trvajúceho konfliktu s Iránom vyvolalo ostrú kritiku zo strany popredných predstaviteľov týchto troch náboženstiev.

Izraelské ministerstvo dopravy už predtým avizovalo, že od stredajšej polnoci opäť úplne otvorí vzdušný priestor krajiny a obnoví bežnú prevádzku na letisku Bena Guriona v Tel Avive.
