Izrael už lokalizoval všetky osoby nezvestné po útokoch v Amsterdame

Jeruzalem 8. novembra (TASR) - Izraelským úradom sa už podarilo lokalizovať všetkých izraelských občanov, ktorí boli nezvestní po štvrtkových násilnostiach, ktoré vypukli po futbalovom zápase v Amsterdame. Oznámilo to izraelské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Všetci Izraelčania, s ktorými sme v Amsterdame stratili kontakt, už boli lokalizovaní," uviedol rezort. Izraelské médiá predtým informovali o troch nezvestných Izraelčanoch.



Štvrtkové útoky na fanúšikov izraelského futbalového klubu Maccabi Tel Aviv v Amsterdame už odsúdili holandskí, izraelskí aj svetoví politickí lídri vrátane predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej či nemeckej ministerky obrany Annaleny Baerbockovej. Izraelský prezident Jicchak Herzog ich pripodobnil k bezprecedentnému útok militantov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023.



Najnovšie sa k politickým špičkám pridali v tomto smere aj francúzsky prezident Emmanuel Macron či nemecký kancelár Olaf Scholz.



"Násilie voči izraelským občanom v Amsterdame pripomína najtemnejšie hodiny dejín. Dôrazne ho odsudzujem a vyjadrujem súcit zraneným. Francúzsko bude neúnavne pokračovať v boji proti ohavnému antisemitizmu," uviedol Macron na platforme X.



"Nesmieme to akceptovať. Každý, kto útočí na Židov, útočí na nás všetkých," napísal na rovnakej platforme Scholz, pričom dodal, že Židom musí byť umožnené, aby sa v Európe cítili bezpečne.



Na zápas Európskej ligy do Amsterdamu vycestovalo podľa odhadov približne 3000 Izraelčanov. Izraelský denník Haarec tvrdí, že v Amsterdame ich vo štvrtok večer po vysokej prehre izraelského klubu (0:5) napadli na rôznych miestach maskovaní útočníci, pričom údajne išlo o koordinované útoky. Útočníci podľa jedného z fanúšikov vykrikovali v arabčine protiizraelské a propalestínske heslá.



Noviny The Times of Israel (TOI) uviedli, že zranenia utrpelo najmenej desať izraelských občanov. Zadržaných bolo podľa prvotných informácií 62 osôb, popoludní amsterdamská polícia spresnila, že vo väzbe je desať ľudí. AFP uvádza, že päť osôb hospitalizovali. Starostka Amsterdamu Femke Halsemová nariadila po útokoch sprísnenie bezpečnostných opatrení.



Izraelský Benjamin Netanjahu ešte v noci na piatok nariadil vyslanie dvoch evakuačných lietadiel do Amsterdamu. Izraelská armáda pôvodne informovala, že do Holandska vyšle záchrannú misiu pre svojich občanov. Krok však aj po odporúčaní odborníkov prehodnotila a napokon k nemu nepristúpila. Svojim príslušníkom namiesto toho zakázala, aby vycestovali do Holandska.