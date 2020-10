Izrael už nemá námietky voči predaju amerických stíhačiek do SAE

Jeruzalem 23. októbra (TASR) - Izrael už nemá námietky voči plánom Spojených arabských emirátov (SAE) nakúpiť pokročilú vojenskú techniku od Spojených štátov. Uviedol to v piatok izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Podľa agentúry AFP sa Netanjahuovo vyhlásenie zrejme týka amerických viacúčelových stíhačiek typu F-35, o ktoré majú SAE záujem.



Vyhlásenie izraelského premiéra prichádza po tom, ako SAE spoločne s Bahrajnom v septembri podpísali dohody o normalizácii vzťahov so židovským štátom.



Netanjahu aj po tomto kroku naďalej trval na svojom dlhodobom postoji, že je proti predaju stíhačiek F-35 akejkoľvek krajine na Blízkom východe. Washington sa však medzitým zaviazal, že bude naďalej modernizovať izraelskú armádu, aby si udržala vojenskú prevahu v regióne.



"Premiér a minister obrany sa zhodli, že keďže USA pomáha modernizovať izraelskú vojenskú spôsobilosť a udržovať jeho kvalitatívnu vojenskú prevahu, tak Izrael nebude namietať predaju takýchto systémov do SAE," uviedli Netanjahu a izraelský minister obrany Benny Gantz v spoločnom vyhlásení.



Zverejnené bolo len niekoľko minút po tom, ako Washington oznámil normalizáciu vzťahov medzi Sudánom a Izraelom.



Benny Ganz vo štvrtok absolvoval rozhovory v Pentagóne, kde sa mu dostalo ubezpečenia, že nedôjde k ohrozeniu izraelskej vojensko-technologickej prevahy v rámci blízkovýchodného regiónu.



Samotný Izrael už dostal prvú dodávku stíhačiek F-35, o ktoré majú okrem SAE záujem aj ďalšie arabské krajiny z oblasti Perzského zálivu. Stroje F-35 sú vybavené technológiou stealth, ktorá sťažuje ich zachytenie prostredníctvom radarov.