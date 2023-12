Izrael už potvrdil smrť 15 rukojemníkov,ich pozostatky sú stále v Gaze

Jeruzalem 4. decembra (TASR) - Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v pondelok uviedol, že u palestínskych militantov v Pásme Gazy sa nachádzajú telesné pozostatky 15 rukojemníkov zajatých počas útoku zo 7. októbra. Informovala o tom agentúra AFP.



Netanjahuov úrad tak potvrdil úmrtie ďalších troch rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy s tým, že v rukách militantov sú aktuálne pozostatky 15 ľudí. Na zverejnenom zozname sa nachádzajú mená 11 civilistov a štyroch vojakov vrátane vysokopostaveného dôstojníka, uviedol úrad bez uvedenia ďalších podrobností.



Počas bezprecedentného útoku palestínskych militantov na juh Izraela zo 7 októbra zahynulo približne 1200 ľudí - väčšinou civilistov. Ozbrojenci tiež zajali ďalších zhruba 240 ľudí, ktorých následne zavliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Počas týždeň trvajúceho prímeria, ktoré sa skončilo minulý piatok, bolo na základe dohody medzi Izraelom a Hamasom za 80 izraelských rukojemníkov prepustených trikrát viac palestínskych väzňov. Ďalších 25 rukojemníkov, prevažne Thajčanov, bolo prepustených separátne, pripomína AFP. Päť ďalších osôb Hamas prepustil ešte pred začiatkom prímeria.



V pozemnej a vzdušnej ofenzíve, ktorú Izrael po tomto útoku spustil, zahynulo v Pásme Gazy už vyše 15.500 ľudí, väčšinou civilistov, vyplýva z údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva, ovládaného Hamasom.



Izraelská armáda v tejto súvislosti uvádza, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a využíva tak palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Izraelská armáda v sobotu uviedla, že v Pásme Gazy je zadržiavaných ešte 137 rukojemníkov.