Izrael uzavrel dôležitý hraničný priechod a obmedzil dodávky pomoci

Jeruzalem 21. februára (TASR) - Izrael uzavrel hraničný priechod Kerem Šalom na hraniciach s Egyptom, kľúčový pre dodávky pomoci do Pásma Gazy, uviedol v piatok hovorca izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Žiadne ďalšie podrobnosti neposkytol, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



"Priechod Kerem Šalom je dnes zatvorený a od včerajšieho dňa sa do Pásma Gazy nedostalo žiadne vybavenie," oznámil hovorca Omer Dostri na sociálnej sieti X.



Úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach (COGAT) rovnako bez udania dôvodu potvrdil uzavretie tohto priechodu.



Podľa palestínskeho militantného hnutia Hamas ešte pred uzavretím priechodu Kerem Šalom bolo do Pásma Gazy privezených asi desať kontajnerových domov. Dodanie týchto dočasných domovov pre takmer dva milióny Palestínčanov je jednou z kľúčových požiadaviek Hamasu na pokračovanie prímeria s Izraelom a výmeny rukojemníkov a väzňov na oboch stranách konfliktu.



V sobotu má hnutie prepustiť ďalších šesť izraelských rukojemníkov výmenou za 602 uväznených Palestínčanov.