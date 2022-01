Izrael uzavrel s Nemeckom zmluvu o nákupe ponoriek za tri miliardy eur

Tel Aviv 20. januára (TASR) - Izrael uzavrel zmluvu s Nemeckom o vývoji a nákupe troch ponoriek od nemeckého priemyselného gigantu Thyssenkrupp za tri miliardy eur. Vo štvrtok to oznámil izraelský rezort obrany, informovala agentúra AFP.



"Nové ponorky zdokonalia schopnosti izraelského námorníctva a prispejú k (vojenskej) prevahe Izraela v regióne," uviedol minister obrany Benny Ganc vo vyhlásení.



Rokovania medzi Izraelom a Nemeckou spolkovou republikou o nákupe boli podľa analytikov zdĺhavé v dôsledku údajnej korupčnej aféry v súvislosti s predchádzajúcim nákupom nemeckých ponoriek.



Tel Aviv a Berlín sa teraz dohodli na predaji troch ponoriek triedy Dakar, pričom prvú z nich plánuje Thyssenkrupp dodať izraelskému námorníctvu do deviatich rokov. Zmluva tiež zahŕňa vytvorenie trenažéra v Izraeli a dodávanie náhradných dielov.



Izraelské ministerstvo obrany ďalej uviedlo, že Berlín bude časť dohody financovať prostredníctvom špeciálneho grantu v súlade s dohodou, ktorú obe krajiny podpísali ešte v roku 2017.



Židovský štát a spolková republika zároveň podpísali ďalšiu dohodu v hodnote 850 miliónov eur o investíciách do izraelského priemyslu vrátane spoločností pôsobiacich v oblasti obrany.



Prechádzajúcu zmluvu o nákupe ponoriek medzi Nemeckom a Izraelom o nákupe ponoriek spoločnosti Thyssenkrupp z roku 2012 sprevádzala údajne rozsiahla korupcia, v ktorej figurovali vysokopostavení vojenskí predstavitelia aj blízki spolupracovníci bývalého izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, pripomína AFP.



Vlani bol v tejto súvislosti obžalovaný bývalý šéf Netanjahuovej kancelárie, ako aj viacero ďalších niekdajších predstaviteľov izraelskej vlády.