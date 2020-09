V 40 izraelských mestách zavedú nočný zákaz vychádzania

Jeruzalem 6. septembra (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil v nedeľu nočný zákaz vychádzania v približne 40 mestách v krajine, ktoré mimoriadne zasiahlo šírenie nového koronavírusu. Ustúpil však od odporúčaní na ich úplné uzavretie, na ktoré pobúrene reagovali vplyvní náboženskí politici. Informovala o tom agentúra AP.



Opatrenia oznámili v nedeľu neskoro večer po celých hodinách konzultácií ministerskej komisie. Vláda musela podniknúť nové kroky po tom, ako sa nepodarilo zastaviť epidémiu, ktorá si v krajine vyžiadala už viac ako 1000 životov a ktorej šírenie pokračuje rekordnými dennými prírastkami počtov novoinfikovaných.



Zákazy vychádzania vstúpia do platnosti v pondelok večer o 19.00 h a budú trvať do rána 5.00 h miestneho času. Nie je známe, na ako dlho bude toto opatrenie zavedené. Ľudia nebudú môcť vychádzať viac než 500 metrov od svojich domovov a uzavreté budú musieť byť prevádzky, ktorých činnosti nie je nevyhnutná.



Oznámenie prišlo necelé dva týždne pred židovským Novým rokom. Šírenie koronavírusu podnietilo obavy, že krajina možno bude musieť vyhlásiť celoštátny "lockdown" počas nadchádzajúceho obdobia sviatkov, obvykle sprevádzaných cestovaním a veľkými rodinnými stretnutiami.



Koordinátor izraelskej vlády pre boj proti pandémii Ronni Gamzu presadzuje úplné uzavretie oblastí, kde je šírenie koronavírusu najväčšie a ktoré sú označené ako "červené". Tie sa podľa AP nachádzajú najmä v arabských a ultraortodoxných židovských komunitách.



Ultraortodoxní lídri však dôrazne odmietajú výzvy na "lockdowny" a pohrozili, že nové nariadenia nebudú dodržiavať. Ortodoxné strany sú kľúčovými partnermi v Netanjahuovej vládnej koalícii.



Netanjahu - v zjavnom kompromise - povedal, že v týchto červených oblastiach nebude platiť úplné uzavretie, ale zavedú tam nočný zákaz vychádzania, uzavrú školy a obmedzia verejné zhromaždenia.



"Viem, že tieto opatrenia nie sú ľahké, no za súčasných okolností sa im nemožno vyhnúť," vyhlásil. "Budeme naďalej podnikať zodpovedné kroky, ktoré sú potrebné na ochranu verejného zdravia, životov a ekonomiky."



Izrael si na jar vyslúžil pochvaly za skoré zvládnutie koronakrízy, keď rýchlo uzavrel hranice a pandémiu dostal zjavne pod kontrolu.



Netanjahu si však vyslúžil kritiku za priskoré otvorenie ekonomiky v máji. Nové prípady odvtedy vzrástli na rekordné úrovne, vláda čelí obvineniam zo zlého postupu proti opätovnému šíreniu COVID-19 a nezamestnanosť stúpla na dvojciferné čísla. Týždenné protesty proti Netanjahuovi v súvislosti s jeho korupčným procesom sa rozšírili o demonštrácie proti tomu, ako postupuje v zdravotnej kríze, a následným ekonomickým ťažkostiam.



Izrael celkovo zaznamenal takmer 130.000 prípadov COVID-19, z ktorých je vyše 26.000 aktívnych. V posledných dňoch hlásil okolo 3000 nových prípadov za deň.