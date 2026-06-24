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Izrael v Gaze úmyselne cielil na deti, tvrdia experti OSN
Správa identifikovala konkrétne divízie v rámci izraelskej armády pôsobiace v oblastiach, kde boli usmrtené deti vrátane batoliat, a taktiež špecifikovala druh použitej munície.
Autor TASR
Jeruzalem 24. júna (TASR) - Tím nezávislých expertov poverených Organizáciou Spojených národov obvinil Izrael zo zámerného strieľania na deti v Pásme Gazy a zopakoval svoje obvinenie, že Izrael spáchal na tomto palestínskom území genocídu, informuje v stredu TASR podľa správy agentúry AP.
Izrael dôrazne odmieta tvrdenia, že by sa počas dva a pol roka trvajúcej vojny v Gaze dopustil genocídy. Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre okupované palestínske územia, ktorá pôsobí pod záštitou Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC), vo svojej utorňajšej správe uviedla, že približne 30 percent Palestínčanov zabitých od októbra 2023 do októbra 2025 – celkovo viac než 20.000 – tvorili deti. Predpokladá sa, že ďalšie deti sú nezvestné alebo pochované v neoznačených hroboch.
Izrael odmietol, že by sa zámerne zameriaval na civilistov, a ohradil sa proti obvineniam vrátane tých od ľudskoprávnych skupín, že v Gaze spáchal genocídu, pripomína AP. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo správu za „ohováračský podvod“ a uviedlo, že obsiahnuté tvrdenia neboli overené.
Komisiu zároveň skritizovalo ako „od základu chybný mechanizmus, ktorého samotným účelom je vyčleňovať a hanobiť Izrael, a nie hľadať pravdu“.
V správe sa uvádza, že dosah, ktorý mal konflikt na deti v Gaze, sa rovná vojnovým zločinom a genocíde, čím komisia nadviazala na obvinenia, ktoré voči Izraelu vzniesla po prvýkrát v septembri.
„Aj po prímerí z októbra 2025 sú deti stále zabíjané a vážne zraňované, pričom Izrael naďalej ignoruje prímerie aj ochranu, ktorá palestínskym deťom prislúcha podľa medzinárodného práva,“ uviedol predseda komisie Srinivasan Muralidhar.
Správa identifikovala konkrétne divízie v rámci izraelskej armády pôsobiace v oblastiach, kde boli usmrtené deti vrátane batoliat, a taktiež špecifikovala druh použitej munície. Čiastočne sa zameriavala aj na deti, ktoré boli podľa zistení komisie zabité dronmi a streľbou ostreľovačov, pričom často išlo o jediný zásah.
Lekári, s ktorými sa členovia komisie rozprávali, povedali, že pitvy v týchto prípadoch „preukazujú vysokú mieru presnosti pri použití sily, čo naznačuje, že výstrel bol starostlivo mierený, a nie náhodný alebo výsledok bezhlavej paľby“.
Dokument zároveň poukazuje na prípady, kedy k zabíjaniu detí dochádzalo aj po dosiahnutí prímeria v októbri 2025. Medzi obeťami mali byť aj deti, ktoré zbierali palivové drevo v blízkosti takzvanej žltej línie, ktorá ohraničuje územia pod izraelskou vojenskou kontrolou. „Tým, že izraelské bezpečnostné zložky označujú usmrtené deti za ‚podozrivé‘, prenášajú zodpovednosť na palestínske deti a vykresľujú ich ako ‚teroristov‘ miesto obetí,“ uvádza sa v správe.
Izrael dôrazne odmieta tvrdenia, že by sa počas dva a pol roka trvajúcej vojny v Gaze dopustil genocídy. Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre okupované palestínske územia, ktorá pôsobí pod záštitou Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC), vo svojej utorňajšej správe uviedla, že približne 30 percent Palestínčanov zabitých od októbra 2023 do októbra 2025 – celkovo viac než 20.000 – tvorili deti. Predpokladá sa, že ďalšie deti sú nezvestné alebo pochované v neoznačených hroboch.
Izrael odmietol, že by sa zámerne zameriaval na civilistov, a ohradil sa proti obvineniam vrátane tých od ľudskoprávnych skupín, že v Gaze spáchal genocídu, pripomína AP. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí označilo správu za „ohováračský podvod“ a uviedlo, že obsiahnuté tvrdenia neboli overené.
Komisiu zároveň skritizovalo ako „od základu chybný mechanizmus, ktorého samotným účelom je vyčleňovať a hanobiť Izrael, a nie hľadať pravdu“.
V správe sa uvádza, že dosah, ktorý mal konflikt na deti v Gaze, sa rovná vojnovým zločinom a genocíde, čím komisia nadviazala na obvinenia, ktoré voči Izraelu vzniesla po prvýkrát v septembri.
„Aj po prímerí z októbra 2025 sú deti stále zabíjané a vážne zraňované, pričom Izrael naďalej ignoruje prímerie aj ochranu, ktorá palestínskym deťom prislúcha podľa medzinárodného práva,“ uviedol predseda komisie Srinivasan Muralidhar.
Správa identifikovala konkrétne divízie v rámci izraelskej armády pôsobiace v oblastiach, kde boli usmrtené deti vrátane batoliat, a taktiež špecifikovala druh použitej munície. Čiastočne sa zameriavala aj na deti, ktoré boli podľa zistení komisie zabité dronmi a streľbou ostreľovačov, pričom často išlo o jediný zásah.
Lekári, s ktorými sa členovia komisie rozprávali, povedali, že pitvy v týchto prípadoch „preukazujú vysokú mieru presnosti pri použití sily, čo naznačuje, že výstrel bol starostlivo mierený, a nie náhodný alebo výsledok bezhlavej paľby“.
Dokument zároveň poukazuje na prípady, kedy k zabíjaniu detí dochádzalo aj po dosiahnutí prímeria v októbri 2025. Medzi obeťami mali byť aj deti, ktoré zbierali palivové drevo v blízkosti takzvanej žltej línie, ktorá ohraničuje územia pod izraelskou vojenskou kontrolou. „Tým, že izraelské bezpečnostné zložky označujú usmrtené deti za ‚podozrivé‘, prenášajú zodpovednosť na palestínske deti a vykresľujú ich ako ‚teroristov‘ miesto obetí,“ uvádza sa v správe.