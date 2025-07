Izrael v Gaze zasiahol ľudí čakajúcich na vodu

Tel Aviv 14. júla (TASR) - Izraelská armáda uviedla, že pri útoku, pri ktorom zasiahla ľudí čakajúcich na vodu v palestínskom Pásme Gazy, minula svoj plánovaný cieľ. Vyjadrila sa tak po tom, ako palestínski predstavitelia v nedeľu oznámili, že izraelsky útok na miesto, kam si ľudia chodia po vodu, si vyžiadal desať obetí vrátane šiestich detí. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Pri útoku na miesto distribúcie vody v utečeneckom tábore Nusajrát utrpelo zranenia ďalších 17 ľudí, uviedol lekár z nemocnice al-Awdá. Do tejto nemocnice priviezli po izraelskom útoku desať tiel, pričom medzi mŕtvymi bolo aj šesť detí.



Podľa svedka čakalo v rade na vodu v čase útoku približne 20 detí a 14 dospelých. Nedostatok vody v Pásme Gazy sa v uplynulých týždňoch výrazne zhoršil, keďže nedostatok paliva spôsobil zatvorenie odsoľovacích a sanitárnych zariadení, čo prinútilo ľudí chodiť si po vodu na miesta, kde si môžu načerpať vodu do plastových nádob, objasňuje agentúra Reuters.



Izraelská armáda tvrdí, že mala v úmysle zasiahnuť militanta hnutia Palestínsky islamský džihád. „Technická chyba munície“ však spôsobila, že raketa spadla „desiatky metrov od cieľa“.



Armáda tento incident preveruje. Uviedla, že pracuje na tom, aby čo najviac zmiernila škody spôsobené civilistom, ktorí nie sú zapojení do bojov, a že „ľutuje akékoľvek ublíženie nezúčastneným civilistom“.



Nedeľňajšie útoky Izraela v palestínskej enkláve si podľa tamojších zdravotníckych predstaviteľov vyžiadali najmenej 32 obetí. Izrael vyhlásil, že posledný deň zasiahol na palestínskom území viac ako 150 cieľov.



Vojna v Pásme Gazy trvá už viac ako 21 mesiacov a gazské ministerstvo zdravotníctva eviduje vyše 58.000 obetí, pričom viac ako polovicu predstavujú ženy a deti.



Osobitný vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff v nedeľu povedal, že je „plný nádeje“, pokiaľ ide o šance na dosiahnutie dohody o prímerí.



Nepriame rokovania medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v katarskej Dauhe o prímerí sa však podľa palestínskych predstaviteľov dostávajú na pokraj zlyhania. Hlavné sporné otázky sa týkajú stiahnutia izraelských jednotiek a spôsobu distribúcie humanitárnej pomoci v palestínskej enkláve.