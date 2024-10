Izrael v južnom Libanone zničil za posledných 24 hodín dve mešity

Bejrút 13. októbra (TASR) - Izraelská armáda za posledných 24 hodín poškodila v južnom Libanone najmenej dve mešity. S odvolaním sa na libanonské úrady o tom v nedeľu informoval spravodajský web L'Orient-Le Jour (OLJ), píše TASR.



Nemenovaný bezpečnostný zdroj pre OLJ uviedol, že izraelskí vojaci v noci na nedeľu na juhu Libanonu prenikli do dediny Abbasíja neďaleko mesta Ghadžar v okrese Hásibajjá a vyhodili do vzduchu tamojšiu mešitu.



Počas tej istej noci izraelské jednotky pri nálete zničili i mešitu v dedine Kfar Tabnít ležiacej juhovýchodne od mesta Nabatíja.



Začiatkom tohto týždňa vyhodili izraelskí vojaci do vzduchu aj mešitu v meste Jarún a zaútočili na kostol v Dardghája neďaleko mesta Súr, kde pri izraelskom útoku zahynulo sedem ľudí vrátane piatich záchranárov.