< sekcia Zahraničie
Izrael v Libanone zabil dvoch novinárov
Podľa viacerých zdrojov o život údajne prišiel aj Ftúníovej brat, ktorý v televízii al-Majádín pracoval ako kameraman.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bejrút/Jeruzalem 28. marca (TASR) - Útok izraelskej armády na juhu Libanonu si vyžiadal životy najmenej dvoch novinárov. Izrael tvrdí, že jeden z dvojice bol členom elitnej jednotky proiránskeho hnutia Hizballáh, informovala v sobotu agentúra AFP.
Podľa libanonských médií pri útoku na auto prišla o život novinárka panarabského webu al-Majádín Fátima Ftúníová. Medzičasom to potvrdila aj jej redakcia. Smrť svojho kolegu, novinára Alího Šuajba, vo vysielaní potvrdila i televízia al-Manár. Obe tieto médiá sú spájané s Hizballáhom.
Podľa viacerých zdrojov o život údajne prišiel aj Ftúníovej brat, ktorý v televízii al-Majádín pracoval ako kameraman. Televízia to zatiaľ nepotvrdila.
Libanonský prezident Džúzíf Awn odsúdil izraelský útok na novinárov a vo svojom vyhlásení uviedol, že Izrael opäť porušil najzákladnejšie pravidlá medzinárodného práva, humanitárneho práva a zákonov vedenia vojny, keď cielil na novinárov, ktorí sú v prvom rade civilistami, ktorí si plnia svoje pracovné povinnosti.
„Ide o hrubý zločin, ktorý porušuje všetky normy a dohody, podľa ktorých majú novinári počas vojen medzinárodnú ochranu,“ zdôraznil Awn.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení potvrdila smrť príslušníka elitnej jednotky Radwán pôsobiacej v rámci Hizballáhu. Podľa nej sa Šuajb roky len vydával za novinára, pričom systematicky pracoval na odhalení pozícií izraelských vojakov operujúcich v južnom Libanone a pozdĺž hraníc s Izraelom.
Armáda neuviedla, či útok viedol k ďalším obetiam.
Podľa libanonských médií pri útoku na auto prišla o život novinárka panarabského webu al-Majádín Fátima Ftúníová. Medzičasom to potvrdila aj jej redakcia. Smrť svojho kolegu, novinára Alího Šuajba, vo vysielaní potvrdila i televízia al-Manár. Obe tieto médiá sú spájané s Hizballáhom.
Podľa viacerých zdrojov o život údajne prišiel aj Ftúníovej brat, ktorý v televízii al-Majádín pracoval ako kameraman. Televízia to zatiaľ nepotvrdila.
Libanonský prezident Džúzíf Awn odsúdil izraelský útok na novinárov a vo svojom vyhlásení uviedol, že Izrael opäť porušil najzákladnejšie pravidlá medzinárodného práva, humanitárneho práva a zákonov vedenia vojny, keď cielil na novinárov, ktorí sú v prvom rade civilistami, ktorí si plnia svoje pracovné povinnosti.
„Ide o hrubý zločin, ktorý porušuje všetky normy a dohody, podľa ktorých majú novinári počas vojen medzinárodnú ochranu,“ zdôraznil Awn.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení potvrdila smrť príslušníka elitnej jednotky Radwán pôsobiacej v rámci Hizballáhu. Podľa nej sa Šuajb roky len vydával za novinára, pričom systematicky pracoval na odhalení pozícií izraelských vojakov operujúcich v južnom Libanone a pozdĺž hraníc s Izraelom.
Armáda neuviedla, či útok viedol k ďalším obetiam.